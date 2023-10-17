Боец ЧВК «Вагнер» напал на фонд «Защитники Отечества» в Кирове

17 октября 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Врачи диагностировали у нескольких сотрудников фонда ушибы и ссадины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кирове боец ЧВК «Вагнер„Максим Иванов напал на сотрудников фонда ‚Защитники Отечества‘. Ему не понравилось, что работники организации не помогли ему оформить документы. Об этом сообщают российские СМИ. «Досталось троим работникам, включая руководителя фонда [„Защитники Отечества“]. Итог: ушиб грудной клетки у одного пострадавшего и многочисленные ссадины, ушибы у двух других. Успокоить Иванова смог только охранник, а позже и полицейские, прибывшие на место», — передает telegram-канал Baza. Инцидент произошел в Кирове. Отмечается, что Иванов хотел, чтобы сотрудники фонда помогли внести записи в его военный билет о прохождении службы, награды от ЧВК и установить инвалидность. Однако работники организации сказали, что этими вопросами занимается Минобороны РФ. После этих слов, Иванов вспылил. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ранее глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отмечала, что бывшим бойцам ЧВК «Вагнер» помогут получить удостоверения ветеранов боевых действий по упрощенной схеме. Она добавила, что все документы сначала должны проходить через Минобороны.

В Кирове боец ЧВК «Вагнер„Максим Иванов напал на сотрудников фонда ‚Защитники Отечества‘. Ему не понравилось, что работники организации не помогли ему оформить документы. Об этом сообщают российские СМИ. «Досталось троим работникам, включая руководителя фонда [„Защитники Отечества“]. Итог: ушиб грудной клетки у одного пострадавшего и многочисленные ссадины, ушибы у двух других. Успокоить Иванова смог только охранник, а позже и полицейские, прибывшие на место», — передает telegram-канал Baza. Инцидент произошел в Кирове. Отмечается, что Иванов хотел, чтобы сотрудники фонда помогли внести записи в его военный билет о прохождении службы, награды от ЧВК и установить инвалидность. Однако работники организации сказали, что этими вопросами занимается Минобороны РФ. После этих слов, Иванов вспылил. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ранее глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отмечала, что бывшим бойцам ЧВК «Вагнер» помогут получить удостоверения ветеранов боевых действий по упрощенной схеме. Она добавила, что все документы сначала должны проходить через Минобороны.