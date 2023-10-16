16 октября 2023

Жительница ХМАО напала с ножом на собутыльника из мести за покойного мужа

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство холодного оружия на предприятии «АиР» в городе Златоуст. Челябинская область, оружие, нож, аир
Женщина несколько раз ударила ножом знакомого Фото:

В Югорске пьяная местная жительница во время ссоры порезала ножом своего собутыльника. Женщина обвинила его в смерти мужа.

«Потерпевший в суде пояснил, что в ходе распития спиртного и беседы его знакомая стала обвинять его, что он косвенно виноват в смерти ее мужа, поскольку вследствие плохого самочувствия он выполнил ее просьбу сходить проведать ее супруга лишь на третий день и обнаружил его умершим», — говорится в группе «Суды Югры» в соцсети «ВКонтакте». Женщина ударила потерпевшего ножом в живот и грудь, а затем вызвала скорую.

Изначально югорчанка пришла к потерпевшему занять денег, а он предложил ей выпить. Вместе они распили три бутылки водки. В суде женщина признала вину и раскаялась, отказавшись от дачи показаний. «Югорский районный суд назначил 55-летней женщине наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно, с испытательным сроком два года, с возложением дополнительных обязанностей», — говорится в публикации.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО будут судить ревнивца, убившего ради мести бывшую жену и ее сожителя. Югорчанин нанес множественные удары ножом знакомому своей бывшей супруги, а затем принялся за нее саму.

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В Югорске пьяная местная жительница во время ссоры порезала ножом своего собутыльника. Женщина обвинила его в смерти мужа. «Потерпевший в суде пояснил, что в ходе распития спиртного и беседы его знакомая стала обвинять его, что он косвенно виноват в смерти ее мужа, поскольку вследствие плохого самочувствия он выполнил ее просьбу сходить проведать ее супруга лишь на третий день и обнаружил его умершим», — говорится в группе «Суды Югры» в соцсети «ВКонтакте». Женщина ударила потерпевшего ножом в живот и грудь, а затем вызвала скорую. Изначально югорчанка пришла к потерпевшему занять денег, а он предложил ей выпить. Вместе они распили три бутылки водки. В суде женщина признала вину и раскаялась, отказавшись от дачи показаний. «Югорский районный суд назначил 55-летней женщине наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно, с испытательным сроком два года, с возложением дополнительных обязанностей», — говорится в публикации. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО будут судить ревнивца, убившего ради мести бывшую жену и ее сожителя. Югорчанин нанес множественные удары ножом знакомому своей бывшей супруги, а затем принялся за нее саму.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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