Жительница ХМАО напала с ножом на собутыльника из мести за покойного мужа

17 октября 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Женщина несколько раз ударила ножом знакомого Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Югорске пьяная местная жительница во время ссоры порезала ножом своего собутыльника. Женщина обвинила его в смерти мужа. «Потерпевший в суде пояснил, что в ходе распития спиртного и беседы его знакомая стала обвинять его, что он косвенно виноват в смерти ее мужа, поскольку вследствие плохого самочувствия он выполнил ее просьбу сходить проведать ее супруга лишь на третий день и обнаружил его умершим», — говорится в группе «Суды Югры» в соцсети «ВКонтакте». Женщина ударила потерпевшего ножом в живот и грудь, а затем вызвала скорую. Изначально югорчанка пришла к потерпевшему занять денег, а он предложил ей выпить. Вместе они распили три бутылки водки. В суде женщина признала вину и раскаялась, отказавшись от дачи показаний. «Югорский районный суд назначил 55-летней женщине наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно, с испытательным сроком два года, с возложением дополнительных обязанностей», — говорится в публикации. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО будут судить ревнивца, убившего ради мести бывшую жену и ее сожителя. Югорчанин нанес множественные удары ножом знакомому своей бывшей супруги, а затем принялся за нее саму.

В Югорске пьяная местная жительница во время ссоры порезала ножом своего собутыльника. Женщина обвинила его в смерти мужа. «Потерпевший в суде пояснил, что в ходе распития спиртного и беседы его знакомая стала обвинять его, что он косвенно виноват в смерти ее мужа, поскольку вследствие плохого самочувствия он выполнил ее просьбу сходить проведать ее супруга лишь на третий день и обнаружил его умершим», — говорится в группе «Суды Югры» в соцсети «ВКонтакте». Женщина ударила потерпевшего ножом в живот и грудь, а затем вызвала скорую. Изначально югорчанка пришла к потерпевшему занять денег, а он предложил ей выпить. Вместе они распили три бутылки водки. В суде женщина признала вину и раскаялась, отказавшись от дачи показаний. «Югорский районный суд назначил 55-летней женщине наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно, с испытательным сроком два года, с возложением дополнительных обязанностей», — говорится в публикации. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО будут судить ревнивца, убившего ради мести бывшую жену и ее сожителя. Югорчанин нанес множественные удары ножом знакомому своей бывшей супруги, а затем принялся за нее саму.