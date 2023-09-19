19 сентября 2023

В ХМАО загорелся двухэтажный дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на складах. Екатеринбург, дым, тушение огня, локализация пожара, пожарные
Сотрудники МЧС локализировали пожар в загоревшемся доме Нефтеюганска Фото:

В Нефтеюганске в 11 микрорайоне произошел пожар в двухэтажном деревянном доме. Здание оказалось расселенным, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по ХМАО.

«В 16:31 диспетчеру Нефтеюганского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в 11-м микрорайоне. Через 7 минут на место прибыли первые подразделения. Происходило горение расселенного двухэтажного деревянного дома. Площадь горения составила около 700 квадратных метров. На месте работает 25 сотрудников МЧС, 6 единиц спецтехники», — рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, людей в загоревшемся здании не было. «Специалисты предотвратили распространение огня на соседние строения», — добавили в пресс-службе.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске соседи вынесли на руках мужчину из горящего дома. Пожар в жилом доме произошел вечером 18 сентября.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нефтеюганске в 11 микрорайоне произошел пожар в двухэтажном деревянном доме. Здание оказалось расселенным, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по ХМАО. «В 16:31 диспетчеру Нефтеюганского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в 11-м микрорайоне. Через 7 минут на место прибыли первые подразделения. Происходило горение расселенного двухэтажного деревянного дома. Площадь горения составила около 700 квадратных метров. На месте работает 25 сотрудников МЧС, 6 единиц спецтехники», — рассказали в пресс-службе. По предварительным данным, людей в загоревшемся здании не было. «Специалисты предотвратили распространение огня на соседние строения», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске соседи вынесли на руках мужчину из горящего дома. Пожар в жилом доме произошел вечером 18 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...