Сотрудники МЧС локализировали пожар в загоревшемся доме Нефтеюганска Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нефтеюганске в 11 микрорайоне произошел пожар в двухэтажном деревянном доме. Здание оказалось расселенным, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по ХМАО.

«В 16:31 диспетчеру Нефтеюганского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в 11-м микрорайоне. Через 7 минут на место прибыли первые подразделения. Происходило горение расселенного двухэтажного деревянного дома. Площадь горения составила около 700 квадратных метров. На месте работает 25 сотрудников МЧС, 6 единиц спецтехники», — рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, людей в загоревшемся здании не было. «Специалисты предотвратили распространение огня на соседние строения», — добавили в пресс-службе.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске соседи вынесли на руках мужчину из горящего дома. Пожар в жилом доме произошел вечером 18 сентября.