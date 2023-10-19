Лавров заявил о риске расширения войны Израиля и ХАМАС

19 октября 2023 в 09:53 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров заявил, что риск расширения конфликта на Ближнем Востоке достаточно высок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Существует высокий риск расширения палестино-израильского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время официального визита в Пхеньян. «Что касается сектора Газа, то риск перерастания этого кризиса в общерегиональный конфликт достаточно серьезен», — сказал Сергей Лавров в ходе общения с прессой в Пхеньяне. Его слова передает РИА Новости. Также глава МИД России подчеркнул, что попытки обвинить Иран в разжигании конфликта на Ближнем Востоке Москва считает провокационной. По его словам, иранское правительство имеет ответственную позицию по поводу конфликта и пытается не допустить расширения военных действий. Военные действия в израиле начались 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС ворвалось на территорию еврейского государства. После этого Иерусалим объявил Палестине войну. Позже западные СМИ начали писать, что ХАМАС «оказалось пешкой» в конфликте с Израилем. По мнению американской прессы, за обострением ситуации в ближневосточном регионе якобы может стоять Иран.

Существует высокий риск расширения палестино-израильского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время официального визита в Пхеньян. «Что касается сектора Газа, то риск перерастания этого кризиса в общерегиональный конфликт достаточно серьезен», — сказал Сергей Лавров в ходе общения с прессой в Пхеньяне. Его слова передает РИА Новости. Также глава МИД России подчеркнул, что попытки обвинить Иран в разжигании конфликта на Ближнем Востоке Москва считает провокационной. По его словам, иранское правительство имеет ответственную позицию по поводу конфликта и пытается не допустить расширения военных действий. Военные действия в израиле начались 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС ворвалось на территорию еврейского государства. После этого Иерусалим объявил Палестине войну. Позже западные СМИ начали писать, что ХАМАС «оказалось пешкой» в конфликте с Израилем. По мнению американской прессы, за обострением ситуации в ближневосточном регионе якобы может стоять Иран.