Лавров заявил о риске расширения войны Израиля и ХАМАС

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Пресс-подход к главе МИД РФ Сергею Лаврову в штаб-квартире РМК. Екатеринбург, лавров сергей
Сергей Лавров заявил, что риск расширения конфликта на Ближнем Востоке достаточно высок Фото:

Существует высокий риск расширения палестино-израильского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время официального визита в Пхеньян.

«Что касается сектора Газа, то риск перерастания этого кризиса в общерегиональный конфликт достаточно серьезен», — сказал Сергей Лавров в ходе общения с прессой в Пхеньяне. Его слова передает РИА Новости.

Также глава МИД России подчеркнул, что попытки обвинить Иран в разжигании конфликта на Ближнем Востоке Москва считает провокационной. По его словам, иранское правительство имеет ответственную позицию по поводу конфликта и пытается не допустить расширения военных действий.

Военные действия в израиле начались 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС ворвалось на территорию еврейского государства. После этого Иерусалим объявил Палестине войну. Позже западные СМИ начали писать, что ХАМАС «оказалось пешкой» в конфликте с Израилем. По мнению американской прессы, за обострением ситуации в ближневосточном регионе якобы может стоять Иран.

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Существует высокий риск расширения палестино-израильского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время официального визита в Пхеньян. «Что касается сектора Газа, то риск перерастания этого кризиса в общерегиональный конфликт достаточно серьезен», — сказал Сергей Лавров в ходе общения с прессой в Пхеньяне. Его слова передает РИА Новости. Также глава МИД России подчеркнул, что попытки обвинить Иран в разжигании конфликта на Ближнем Востоке Москва считает провокационной. По его словам, иранское правительство имеет ответственную позицию по поводу конфликта и пытается не допустить расширения военных действий. Военные действия в израиле начались 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС ворвалось на территорию еврейского государства. После этого Иерусалим объявил Палестине войну. Позже западные СМИ начали писать, что ХАМАС «оказалось пешкой» в конфликте с Израилем. По мнению американской прессы, за обострением ситуации в ближневосточном регионе якобы может стоять Иран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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