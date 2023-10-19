Лавров заявил о риске расширения войны Израиля и ХАМАС

Существует высокий риск расширения палестино-израильского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время официального визита в Пхеньян.
«Что касается сектора Газа, то риск перерастания этого кризиса в общерегиональный конфликт достаточно серьезен», — сказал Сергей Лавров в ходе общения с прессой в Пхеньяне. Его слова передает РИА Новости.
Также глава МИД России подчеркнул, что попытки обвинить Иран в разжигании конфликта на Ближнем Востоке Москва считает провокационной. По его словам, иранское правительство имеет ответственную позицию по поводу конфликта и пытается не допустить расширения военных действий.
Военные действия в израиле начались 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС ворвалось на территорию еврейского государства. После этого Иерусалим объявил Палестине войну. Позже западные СМИ начали писать, что ХАМАС «оказалось пешкой» в конфликте с Израилем. По мнению американской прессы, за обострением ситуации в ближневосточном регионе якобы может стоять Иран.
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