Sky News: ХАМАС стал пешкой в конфликте с Израилем

14 октября 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

В США движение ХАМАС назвали пешкой в палестино-израильском конфликте Фото: ATEF SAFADI / EPA новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Палестинское движение ХАМАС, скорее всего, является «пешкой» в конфликте с Израилем. Об этом написали в издании Sky News, предположив, что за обострением ситуации может стоять Иран. «Трагедия заключается в том, что ХАМАС почти наверняка используется как пешка в великой стратегической игре в шахматы, приводящей к смерти, страданиям и разжигающей ненависть поколений, как палестинцев, так и израильтян», — написали в материале статьи. Автор статьи Шон Белл допустил, что за палестино-израильским конфликтом якобы может стоять Иран. По его словам, отношения Запада и иранской стороны стремительно ухудшаются. Однако он отметил, что никаких доказательств причастности Тегерана к военным действиям нет. Тем не менее журналист заявил, что эта страна обеспечивает больше 70% финансирования ХАМАСа. Палестино-израильская война началась 7 октября, когда ХАМАС вторглось на территорию Израиля, предварительно выпустив по государству порядка пяти тысяч ракет, передает «Общественное телевидение России». Позже президент России Владимир Путин заявил, что конфликт стал итогом провальной политики США. По его словам, Вашингтон не был озабочен поиском компромисса в распрях между Палестиной и Израилем, сообщает «Царьград».

Палестинское движение ХАМАС, скорее всего, является «пешкой» в конфликте с Израилем. Об этом написали в издании Sky News, предположив, что за обострением ситуации может стоять Иран. «Трагедия заключается в том, что ХАМАС почти наверняка используется как пешка в великой стратегической игре в шахматы, приводящей к смерти, страданиям и разжигающей ненависть поколений, как палестинцев, так и израильтян», — написали в материале статьи. Автор статьи Шон Белл допустил, что за палестино-израильским конфликтом якобы может стоять Иран. По его словам, отношения Запада и иранской стороны стремительно ухудшаются. Однако он отметил, что никаких доказательств причастности Тегерана к военным действиям нет. Тем не менее журналист заявил, что эта страна обеспечивает больше 70% финансирования ХАМАСа. Палестино-израильская война началась 7 октября, когда ХАМАС вторглось на территорию Израиля, предварительно выпустив по государству порядка пяти тысяч ракет, передает «Общественное телевидение России». Позже президент России Владимир Путин заявил, что конфликт стал итогом провальной политики США. По его словам, Вашингтон не был озабочен поиском компромисса в распрях между Палестиной и Израилем, сообщает «Царьград».