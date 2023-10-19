На устроившего поножовщину в «К&Б» челябинца возбудили уголовное дело

Челябинские следователи продолжают расследование дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В отношении челябинца, который устроил поножовщину в одном из магазинов сети «Красное&Белое», возбудили уголовное дело. Как 19 октября сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону, после предъявления обвинения ему изберут меру пресечения.

«Возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ („Покушение на убийство, недоведенное до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам“). Подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Следователями территориального следственного отдела проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор доказательственной базы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Мужчина устроил поножовщину вечером 18 октября. Поссорившись с подругой, он вооружился ножом и пришел к ней на работу. В ходе конфликта он нанес ей удар ножом. Также под горячую руку попали коллега девушки и случайный покупатель. Всем им была оказана медпомощь, сейчас их жизни ничего не угрожает.

После задержания мужчина был доставлен в отдел полиции. Установив его личность, оперативники выяснили, что ранее он уже был судим за разбой.