На устроившего поножовщину в «К&Б» челябинца возбудили уголовное дело

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Челябинские следователи продолжают расследование дела Фото:

В отношении челябинца, который устроил поножовщину в одном из магазинов сети «Красное&Белое», возбудили уголовное дело. Как 19 октября сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону, после предъявления обвинения ему изберут меру пресечения.

«Возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ („Покушение на убийство, недоведенное до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам“). Подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Следователями территориального следственного отдела проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор доказательственной базы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Мужчина устроил поножовщину вечером 18 октября. Поссорившись с подругой, он вооружился ножом и пришел к ней на работу. В ходе конфликта он нанес ей удар ножом. Также под горячую руку попали коллега девушки и случайный покупатель. Всем им была оказана медпомощь, сейчас их жизни ничего не угрожает.

После задержания мужчина был доставлен в отдел полиции. Установив его личность, оперативники выяснили, что ранее он уже был судим за разбой.

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В отношении челябинца, который устроил поножовщину в одном из магазинов сети «Красное&Белое», возбудили уголовное дело. Как 19 октября сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону, после предъявления обвинения ему изберут меру пресечения. «Возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ („Покушение на убийство, недоведенное до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам“). Подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Следователями территориального следственного отдела проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор доказательственной базы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Мужчина устроил поножовщину вечером 18 октября. Поссорившись с подругой, он вооружился ножом и пришел к ней на работу. В ходе конфликта он нанес ей удар ножом. Также под горячую руку попали коллега девушки и случайный покупатель. Всем им была оказана медпомощь, сейчас их жизни ничего не угрожает. После задержания мужчина был доставлен в отдел полиции. Установив его личность, оперативники выяснили, что ранее он уже был судим за разбой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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