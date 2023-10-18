Устроивший поножовщину в «К&Б» челябинец был судим за разбой

19 октября 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

В личном деле челябинца это не первый случай нападения Фото: Александр Мамаев © URA.RU Челябинец, устроивший поножовщину в одном из магазинов сети «Красное&Белое», ранее был судим за разбой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Задержанный 42-летний злоумышленник находится в отделе полиции „Калининский“ УМВД России по Челябинску, с ним работают оперативники уголовного розыска. Мужчина имеет судимость за совершение разбоя», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Накануне от действий пьяного челябинца пострадали две женщины и один мужчина. Они были доставлены в медучреждение. По данным URA.RU, злоумышленник действовал из ревности. Он пришел к подруге на работу в магазин и решил выяснить отношения. В пылу гнева он нанес ножевые ранения не только своей пассии, но и ее коллеге, а также случайному покупателю.

Челябинец, устроивший поножовщину в одном из магазинов сети «Красное&Белое», ранее был судим за разбой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Задержанный 42-летний злоумышленник находится в отделе полиции „Калининский“ УМВД России по Челябинску, с ним работают оперативники уголовного розыска. Мужчина имеет судимость за совершение разбоя», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Накануне от действий пьяного челябинца пострадали две женщины и один мужчина. Они были доставлены в медучреждение. По данным URA.RU, злоумышленник действовал из ревности. Он пришел к подруге на работу в магазин и решил выяснить отношения. В пылу гнева он нанес ножевые ранения не только своей пассии, но и ее коллеге, а также случайному покупателю.