Устроивший поножовщину в «К&Б» челябинец был судим за разбой

Челябинец, устроивший поножовщину в одном из магазинов сети «Красное&Белое», ранее был судим за разбой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Задержанный 42-летний злоумышленник находится в отделе полиции „Калининский“ УМВД России по Челябинску, с ним работают оперативники уголовного розыска. Мужчина имеет судимость за совершение разбоя», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Накануне от действий пьяного челябинца пострадали две женщины и один мужчина. Они были доставлены в медучреждение.
По данным URA.RU, злоумышленник действовал из ревности. Он пришел к подруге на работу в магазин и решил выяснить отношения. В пылу гнева он нанес ножевые ранения не только своей пассии, но и ее коллеге, а также случайному покупателю.
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