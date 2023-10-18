В Челябинске задержали мужчину, напавшего с ножом на трех женщин

Мужчина нанес дамам ножевые ранения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Челябинске полиция оперативно задержала местного жителя, напавшего с ножом на трех женщин возле алкомаркета «Красное и Белое» в Калининском районе. По данным источника URA.RU в правоохранительных органах, пострадавшие получили ножевые ранения.

«Нападавший был пьян. Женщины получили ножевые ранения», — сообщил URA.RU источник.

В пресс-службе ГУ МВД по региону URA подтвердили задержание злоумышленника. Им оказался 42-летний челябинец. Мужчину доставили в отдел полиции «Калининский» для дальнейшего разбирательства. Раскрытие преступления и задержание злоумышленника было поставлено на контроль руководством УМВД России по Челябинску.

Ранее в полиции заявили о массовой драке возле алкомаркета «Красное и Белое». На розыск нападавшего были брошены экипажи ГИБДД и ППС, задействованы оперативные сотрудники.