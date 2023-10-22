22 октября 2023

Минобороны РФ раскрыло подробности ударов Израиля по аэропортам Сирии

Минобороны РФ: Израиль бомбил аэропорты Сирии западными истребителями
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Истребители F-16.stock, нато, истребитель, f-16, nato, stock, ф-16
Бомбардировка сирийских аэропортов проводилась западными истребителями Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль во время бомбардировок сирийских аэропортов в Алеппо и Дамаске использовал истребители F-15 и F-16. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«22 октября три тактических истребителя F-15 и четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля <…> нанесли удары по инфраструктуре аэропортов Дювали (Дамаск) и Эн-Найраб (Алеппо). В результате израильских авиаударов частично повреждены взлетно-посадочные полосы, нарушено функционирование аэропортов», — сообщил Кулить во время брифинга, опубликованного на сайте Минобороны.

Удары были нанесены рано утром в промежутке между 5:22 и 5:33 часами. Ракеты были выпущены из акватории Средиземного моря. Воздушное пространство Сирии не нарушалось.

Ранее израильская армия атаковала аэропорты Сирии в Алеппо и Дамаске. Часть ракет была сбита системами ПВО. В результате ударов погиб один из сотрудников аэропорта, еще один ранен.

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Израиль во время бомбардировок сирийских аэропортов в Алеппо и Дамаске использовал истребители F-15 и F-16. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. «22 октября три тактических истребителя F-15 и четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля <…> нанесли удары по инфраструктуре аэропортов Дювали (Дамаск) и Эн-Найраб (Алеппо). В результате израильских авиаударов частично повреждены взлетно-посадочные полосы, нарушено функционирование аэропортов», — сообщил Кулить во время брифинга, опубликованного на сайте Минобороны. Удары были нанесены рано утром в промежутке между 5:22 и 5:33 часами. Ракеты были выпущены из акватории Средиземного моря. Воздушное пространство Сирии не нарушалось. Ранее израильская армия атаковала аэропорты Сирии в Алеппо и Дамаске. Часть ракет была сбита системами ПВО. В результате ударов погиб один из сотрудников аэропорта, еще один ранен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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