Минобороны РФ раскрыло подробности ударов Израиля по аэропортам Сирии

Минобороны РФ: Израиль бомбил аэропорты Сирии западными истребителями

23 октября 2023 в 00:25 Размер текста - 17 +

Бомбардировка сирийских аэропортов проводилась западными истребителями Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль во время бомбардировок сирийских аэропортов в Алеппо и Дамаске использовал истребители F-15 и F-16. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. «22 октября три тактических истребителя F-15 и четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля <…> нанесли удары по инфраструктуре аэропортов Дювали (Дамаск) и Эн-Найраб (Алеппо). В результате израильских авиаударов частично повреждены взлетно-посадочные полосы, нарушено функционирование аэропортов», — сообщил Кулить во время брифинга , опубликованного на сайте Минобороны. Удары были нанесены рано утром в промежутке между 5:22 и 5:33 часами. Ракеты были выпущены из акватории Средиземного моря. Воздушное пространство Сирии не нарушалось. Ранее израильская армия атаковала аэропорты Сирии в Алеппо и Дамаске. Часть ракет была сбита системами ПВО. В результате ударов погиб один из сотрудников аэропорта, еще один ранен.

Израиль во время бомбардировок сирийских аэропортов в Алеппо и Дамаске использовал истребители F-15 и F-16. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. «22 октября три тактических истребителя F-15 и четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля <…> нанесли удары по инфраструктуре аэропортов Дювали (Дамаск) и Эн-Найраб (Алеппо). В результате израильских авиаударов частично повреждены взлетно-посадочные полосы, нарушено функционирование аэропортов», — сообщил Кулить во время брифинга, опубликованного на сайте Минобороны. Удары были нанесены рано утром в промежутке между 5:22 и 5:33 часами. Ракеты были выпущены из акватории Средиземного моря. Воздушное пространство Сирии не нарушалось. Ранее израильская армия атаковала аэропорты Сирии в Алеппо и Дамаске. Часть ракет была сбита системами ПВО. В результате ударов погиб один из сотрудников аэропорта, еще один ранен.