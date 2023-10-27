Минздрав РФ примет окончательное решение по Мише Бахтину со СМА из Екатеринбурга

Ведущие врачи России проведут консилиум по Мише Бахтину со СМА из Екатеринбурга

27 октября 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Родители Миши Бахтина просят региональный минздрав выдать их сыну Мише со СМА препарат «Рисдиплам» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат Министерство здравоохранения России проведет повторный трехсторонний врачебный консилиум по ситуации с трехлетним Мишей Бахтиным со СМА (спинальная мышечная атрофия) из Екатеринбурга. Родители просят региональный минздрав выдать их сыну препарат «Рисдиплам», но ведомство отказывает, ссылаясь на отсутствие клинических исследований на совместимость с препаратом «Золгенсма», который был введен мальчику ранее. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила представитель семьи Бахтиных Юлия Липинская. «Отец Миши Дмитрий написал обращение в Министерство здравоохранения РФ с просьбой провести дополнительный врачебный консилиум. В ответ на письмо профильное министерство заверило, что консилиум будет организован в кратчайшие сроки (документ имеется в распоряжении URA.RU) при наличии информированного добровольного согласия законных представителей ребенка. Согласие родители дали, теперь ждем, когда будет назначен сам консилиум», — отметила Юлия Липинская. Миша Бахтин со СМА из Екатеринбурга с рождения ведет борьбу. Чтобы подарить сыну шанс на жизнь, родители открыли сбор на самый дорогой препарат в мире — «Золгенсма». Его стоимость достигает 160 миллионов рублей. Благодаря неравнодушным людям сумму удалось собрать, а ребенок смог получить заветный укол. Однако спустя время родители приняли решение продолжить терапию, но уже препаратом «Рисдипламом». Тогда они обратились за выдачей препарата в свердловский минздрав, но получили отказ. С тех пор отец мальчика несколько раз выходил на одиночный пикет как в Екатеринбурге, так и в Москве. Вся актуальная информация о ситуация вокруг Миши Бахтина — в сюжете URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство здравоохранения России проведет повторный трехсторонний врачебный консилиум по ситуации с трехлетним Мишей Бахтиным со СМА (спинальная мышечная атрофия) из Екатеринбурга. Родители просят региональный минздрав выдать их сыну препарат «Рисдиплам», но ведомство отказывает, ссылаясь на отсутствие клинических исследований на совместимость с препаратом «Золгенсма», который был введен мальчику ранее. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила представитель семьи Бахтиных Юлия Липинская. «Отец Миши Дмитрий написал обращение в Министерство здравоохранения РФ с просьбой провести дополнительный врачебный консилиум. В ответ на письмо профильное министерство заверило, что консилиум будет организован в кратчайшие сроки (документ имеется в распоряжении URA.RU) при наличии информированного добровольного согласия законных представителей ребенка. Согласие родители дали, теперь ждем, когда будет назначен сам консилиум», — отметила Юлия Липинская. Миша Бахтин со СМА из Екатеринбурга с рождения ведет борьбу. Чтобы подарить сыну шанс на жизнь, родители открыли сбор на самый дорогой препарат в мире — «Золгенсма». Его стоимость достигает 160 миллионов рублей. Благодаря неравнодушным людям сумму удалось собрать, а ребенок смог получить заветный укол. Однако спустя время родители приняли решение продолжить терапию, но уже препаратом «Рисдипламом». Тогда они обратились за выдачей препарата в свердловский минздрав, но получили отказ. С тех пор отец мальчика несколько раз выходил на одиночный пикет как в Екатеринбурге, так и в Москве. Вся актуальная информация о ситуация вокруг Миши Бахтина — в сюжете URA.RU