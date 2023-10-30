Россиян ждут длинные выходные в начале ноября

30 октября 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Жители РФ смогут отдохнуть три дня в ноябре из-за Дня народного единства Фото: Анна Майорова © URA.RU Россияне будут отдыхать три дня подряд — 4, 5 и 6 ноября. Это следует из производственного календаря, утвержденного Правительством РФ. Поводом стало празднование Дня народного единства. «Россияне по завершении этой рабочей недели будут отдыхать три дня подряд — 4, 5 и 6 ноября», — говорится в сообщении «Парламентской газеты». Отмечается, что в пятницу, 3 ноября, россиян ждет сокращенный рабочий день. Его уменьшат на один час в преддверии праздника. День народного единства празднуют каждый год 4 ноября с 2005 года, передают «Дни.ру». Дата связана с освобождением Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году. Президент России Владимир Путин 4 ноября по традиции возлагает цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

Россияне будут отдыхать три дня подряд — 4, 5 и 6 ноября. Это следует из производственного календаря, утвержденного Правительством РФ. Поводом стало празднование Дня народного единства. «Россияне по завершении этой рабочей недели будут отдыхать три дня подряд — 4, 5 и 6 ноября», — говорится в сообщении «Парламентской газеты». Отмечается, что в пятницу, 3 ноября, россиян ждет сокращенный рабочий день. Его уменьшат на один час в преддверии праздника. День народного единства празднуют каждый год 4 ноября с 2005 года, передают «Дни.ру». Дата связана с освобождением Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году. Президент России Владимир Путин 4 ноября по традиции возлагает цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.