30 октября 2023

Власти свердловского города ищут компромисс, чтобы успокоить недовольных жителей

В Верхней Пышме из-за отмены прямых автобусов построят пересадочную станцию
© Служба новостей «URA.RU»
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Запуск движения по трамвайной ветке из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Екатеринбург, остановка, трамвай, вагон трамвая
Автостанция появится около трамвайного кольца в Верхней Пышме Фото:

Власти Верхней Пышмы (Свердловская область) пытаются снизить градус социальной напряженности на фоне отмены прямых автобусов до Екатеринбурга. В городе решили построить автостанцию, чтобы людям было удобно ожидать транспорт для пересадки.

«В помещении будут теплые полы, система вентиляции и климат-контроль. Внутри остановочного комплекса предполагается разместить санитарные комнаты, в том числе, оборудованные для инвалидов и родителей с маленькими детьми. Также в здании разместится точка общественного питания», — сказали агентству URA.RU в администрации Верхней Пышмы.

Проект также предусматривает создание платформы с навесом для посадки и высадки пассажиров, тротуаров, площадки для мусорных баков, а также пешеходных дорожек. Реализация намечена на 2024 год, станция появится около нового трамвайного кольца.

По данным URA.RU, строительством автостанции власти пытаются снизить социальную напряженность, возникшую из-за отмены прямого автобусного сообщения от Среднеуральска и Верхней Пышмы до Екатеринбурга. При этом недовольным людям предложили «Единый пересадочный билет» с автобуса на трамвай. Предполагается, что после отмены прямых автобусов добираться из городов спутников до уральской столицы станет дешевле.

Проект автостанции
Проект автостанции

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Власти Верхней Пышмы (Свердловская область) пытаются снизить градус социальной напряженности на фоне отмены прямых автобусов до Екатеринбурга. В городе решили построить автостанцию, чтобы людям было удобно ожидать транспорт для пересадки. «В помещении будут теплые полы, система вентиляции и климат-контроль. Внутри остановочного комплекса предполагается разместить санитарные комнаты, в том числе, оборудованные для инвалидов и родителей с маленькими детьми. Также в здании разместится точка общественного питания», — сказали агентству URA.RU в администрации Верхней Пышмы. Проект также предусматривает создание платформы с навесом для посадки и высадки пассажиров, тротуаров, площадки для мусорных баков, а также пешеходных дорожек. Реализация намечена на 2024 год, станция появится около нового трамвайного кольца. По данным URA.RU, строительством автостанции власти пытаются снизить социальную напряженность, возникшую из-за отмены прямого автобусного сообщения от Среднеуральска и Верхней Пышмы до Екатеринбурга. При этом недовольным людям предложили «Единый пересадочный билет» с автобуса на трамвай. Предполагается, что после отмены прямых автобусов добираться из городов спутников до уральской столицы станет дешевле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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