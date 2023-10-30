Власти свердловского города ищут компромисс, чтобы успокоить недовольных жителей

Власти Верхней Пышмы (Свердловская область) пытаются снизить градус социальной напряженности на фоне отмены прямых автобусов до Екатеринбурга. В городе решили построить автостанцию, чтобы людям было удобно ожидать транспорт для пересадки.
«В помещении будут теплые полы, система вентиляции и климат-контроль. Внутри остановочного комплекса предполагается разместить санитарные комнаты, в том числе, оборудованные для инвалидов и родителей с маленькими детьми. Также в здании разместится точка общественного питания», — сказали агентству URA.RU в администрации Верхней Пышмы.
Проект также предусматривает создание платформы с навесом для посадки и высадки пассажиров, тротуаров, площадки для мусорных баков, а также пешеходных дорожек. Реализация намечена на 2024 год, станция появится около нового трамвайного кольца.
По данным URA.RU, строительством автостанции власти пытаются снизить социальную напряженность, возникшую из-за отмены прямого автобусного сообщения от Среднеуральска и Верхней Пышмы до Екатеринбурга. При этом недовольным людям предложили «Единый пересадочный билет» с автобуса на трамвай. Предполагается, что после отмены прямых автобусов добираться из городов спутников до уральской столицы станет дешевле.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.