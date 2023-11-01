Пентагон назвал условие для победы России на Украине

Если западные союзники Украины оставят ее без поддержки в виде оружия и боеприпасов, то Россия одержит победу в спецоперации. Об этом сообщил глава американского минобороны Ллойд Остин.
«Я гарантирую, что без нашей поддержки [президент РФ Владимир] Путин добьется успеха», — передает слова Остина агентство Reuters. Кроме того, глава Пентагона добавил, что у администрации президента США Джо Байдена есть желание, чтобы Вооруженные силы Украины продолжили контрнаступление зимой.
Ранее обозреватель Politico Лара Селигман сообщил о том, что Украина умоляет США увеличить объем поддержки. Обозреватель отметила, что помощь со стороны Америки для Киева может уменьшиться из-за палестино-израильской войны. Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин назвал сроки, в которые Россия одержит победу над Украиной. По его словам, в связи с продвижением российской армии на фронте Украина может объявить о капитуляции к весне.
Если западные союзники Украины оставят ее без поддержки в виде оружия и боеприпасов, то Россия одержит победу в спецоперации. Об этом сообщил глава американского минобороны Ллойд Остин. «Я гарантирую, что без нашей поддержки [президент РФ Владимир] Путин добьется успеха», — передает слова Остина агентство Reuters. Кроме того, глава Пентагона добавил, что у администрации президента США Джо Байдена есть желание, чтобы Вооруженные силы Украины продолжили контрнаступление зимой. Ранее обозреватель Politico Лара Селигман сообщил о том, что Украина умоляет США увеличить объем поддержки. Обозреватель отметила, что помощь со стороны Америки для Киева может уменьшиться из-за палестино-израильской войны. Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин назвал сроки, в которые Россия одержит победу над Украиной. По его словам, в связи с продвижением российской армии на фронте Украина может объявить о капитуляции к весне.