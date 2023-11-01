RS: окружение Зеленского критикует его словами Путина

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Владимир Зеленский находится под шквалом критики со стороны своего окружения, пишет RS Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский попал под огонь критики своей команды. Замечания основываются на тезисах российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил предприниматель Дэвид Сакс.

«В команде Зеленского начали критиковать президента Украины тезисами Путина», — пишет Сакс в материале для Responsible Statecraft. По его словам, правда об украинском лидере начала всплывать на поверхность. Советники Зеленского активно разглашают секреты президента и критикуют его за всеобщее взяточничество и другие значительные проблемы в стране.

Рядовые украинцы также подвергают критике Владимира Зеленского. Они озабочены недавними разногласиями украинского лидера с Польшей. Критики указывают на необходимость большей политической проницательности со стороны Зеленского.

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Президент Украины Владимир Зеленский попал под огонь критики своей команды. Замечания основываются на тезисах российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил предприниматель Дэвид Сакс. «В команде Зеленского начали критиковать президента Украины тезисами Путина», — пишет Сакс в материале для Responsible Statecraft. По его словам, правда об украинском лидере начала всплывать на поверхность. Советники Зеленского активно разглашают секреты президента и критикуют его за всеобщее взяточничество и другие значительные проблемы в стране. Рядовые украинцы также подвергают критике Владимира Зеленского. Они озабочены недавними разногласиями украинского лидера с Польшей. Критики указывают на необходимость большей политической проницательности со стороны Зеленского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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