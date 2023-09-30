Украинцы раздражены недальновидностью Зеленского

Bloomberg: ссора Зеленского с Польшей нервирует многих украинцев
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Владимиру Зеленскому стоит проявить большую политическую проницательность, считает Bloomberg Фото:

Украинцы сплотились вокруг президента страны Владимира Зеленского, который стал их маловероятным лидером во время российской спецоперации. Но недавняя ссора Зеленского с Польшей встревожила некоторых граждан Украины. Об этом пишет американское издание Bloomderg. Там уточнили, что жители страны хотели бы большей проницательности и дальновидности от Зеленского, а также отказа от риторики Польши.

«Критики Зеленского внутри страны говорят, что Украине и ее лидеру пора проявить большую политическую проницательность. [Кроме того,] отмахнуться от перегретой предвыборной риторики Польши», — пишет Bloomderg.

По мнению бывшего заместителя министра инфраструктуры Украины Виктора Довгань, позиция Украины не была тщательно продумана, она недальновидна. «Поляки тоже устали. Некоторые социально незащищенные поляки думают, что украинцы крадут их рабочие места, что некоторые украинцы пользуются льготами», — заявил Довгань. Как отметил украинский бизнесмен Андрей Ставницер, Киев зависим от польских аэропортов, через которые страна получает оружие.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Аркадий Мулярчик заявил, что Зеленский совершает большую ошибку, преследуя интересы олигархов и сельскохозяйственных компаний. Он создает напряженность в отношениях с польской властью. К такому шагу украинского президента подтолкнула Германия.

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Украинцы сплотились вокруг президента страны Владимира Зеленского, который стал их маловероятным лидером во время российской спецоперации. Но недавняя ссора Зеленского с Польшей встревожила некоторых граждан Украины. Об этом пишет американское издание Bloomderg. Там уточнили, что жители страны хотели бы большей проницательности и дальновидности от Зеленского, а также отказа от риторики Польши. «Критики Зеленского внутри страны говорят, что Украине и ее лидеру пора проявить большую политическую проницательность. [Кроме того,] отмахнуться от перегретой предвыборной риторики Польши», — пишет Bloomderg. По мнению бывшего заместителя министра инфраструктуры Украины Виктора Довгань, позиция Украины не была тщательно продумана, она недальновидна. «Поляки тоже устали. Некоторые социально незащищенные поляки думают, что украинцы крадут их рабочие места, что некоторые украинцы пользуются льготами», — заявил Довгань. Как отметил украинский бизнесмен Андрей Ставницер, Киев зависим от польских аэропортов, через которые страна получает оружие. Ранее замминистра иностранных дел Польши Аркадий Мулярчик заявил, что Зеленский совершает большую ошибку, преследуя интересы олигархов и сельскохозяйственных компаний. Он создает напряженность в отношениях с польской властью. К такому шагу украинского президента подтолкнула Германия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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