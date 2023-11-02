В ХМАО устроят VIP-рыбалку для москвичей

Москвичи приедут на VIP-рыбалку с удобствами в Нижневартовск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU (фото из архива)

В ХМАО организовали VIP-туры с рыбалкой на Оби для жителей Москвы. Для туристов готовят комфортные теплые палатки и местные деликатесы, рассказал URA.RU рыболовный гид Дмитрий Новиков.

«Москвичи активно бронируют туры на ноябрь и декабрь. Они хотят рыбачить в комфортных условиях с теплыми палатками, печками, биотуалетами, поэтому для них предусмотрена VIP-рыбалка. Такие клиенты также часто желают попробовать на рыбалке угощения, например, строганину. При этом алкоголь на рыбалке строго запрещен, согревают нас печки и горячий чай. В зимнее время у нас в палатках, бывает, работают даже повара», — рассказал Новиков.

Зимняя рыбалка в ХМАО обходится дороже летней из-за дополнительных затрат на обогрев. «Роль играет и погода, и уровень ответственности, который возрастает именно зимой. Летняя рыбалка более универсальна, подходит для всех. А зимой приходится подстраиваться под желания каждого», — добавил рыболовный гид.

Среди прочего в ХМАО проводят и другие туры, например, на оленьи стойбища. Также гостям предлагают экскурсию с дегустацией национальной кухни народов ханты и манси в музее «Торум Маа». Любители экстрима могут развлечься в океанариуме Когалыма, где посетителям предлагают покормить акул и погрузиться на дно аквариума с аквалангом.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Германии поймали трофейных щук на VIP-рыбалке в Нижневартовске. Для гостей из-за рубежа также организовали экскурсию по городу.