Больше половины екатеринбуржцев выбирают работу не по душе

Жители Екатеринбурга в 90% случаев принимая решения о выходе на работу, руководствуются исключительно логическими доводами. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделились в пресс-службе SuperJob.
«90% екатеринбуржцев предварительно изучают деятельность, рейтинги и месторасположение предприятия. Также обращают внимание на отзывы бывших сотрудников», — заявил собеседник. Всего 7% опрошенных жителей Екатеринбурга могут себе позволить выбрать работу не разумом, а сердцем.
Горожане порой без раздумья выходят на работу к землякам и тезкам, единоверцам, руководителям, родившимся с ними в один день. Также для согласия на трудоустройство у екатеринбуржцев может повлиять архитектура здания или дизайн офиса. Ранее сообщалось, что свердловские работодатели столкнулись с серьезным кризисом на рынке труда.
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