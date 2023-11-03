Больше половины екатеринбуржцев выбирают работу не по душе

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Выставочные стенды. Санкт-Петербург, задумчивость, грусть, бизнесмен, бизнес, вино
90% екатеринбуржцев руководствуются исключительно логическими доводами при выходе на работу Фото:

Жители Екатеринбурга в 90% случаев принимая решения о выходе на работу, руководствуются исключительно логическими доводами. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделились в пресс-службе SuperJob.

«90% екатеринбуржцев предварительно изучают деятельность, рейтинги и месторасположение предприятия. Также обращают внимание на отзывы бывших сотрудников», — заявил собеседник. Всего 7% опрошенных жителей Екатеринбурга могут себе позволить выбрать работу не разумом, а сердцем.

Горожане порой без раздумья выходят на работу к землякам и тезкам, единоверцам, руководителям, родившимся с ними в один день. Также для согласия на трудоустройство у екатеринбуржцев может повлиять архитектура здания или дизайн офиса. Ранее сообщалось, что свердловские работодатели столкнулись с серьезным кризисом на рынке труда.

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Жители Екатеринбурга в 90% случаев принимая решения о выходе на работу, руководствуются исключительно логическими доводами. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделились в пресс-службе SuperJob. «90% екатеринбуржцев предварительно изучают деятельность, рейтинги и месторасположение предприятия. Также обращают внимание на отзывы бывших сотрудников», — заявил собеседник. Всего 7% опрошенных жителей Екатеринбурга могут себе позволить выбрать работу не разумом, а сердцем. Горожане порой без раздумья выходят на работу к землякам и тезкам, единоверцам, руководителям, родившимся с ними в один день. Также для согласия на трудоустройство у екатеринбуржцев может повлиять архитектура здания или дизайн офиса. Ранее сообщалось, что свердловские работодатели столкнулись с серьезным кризисом на рынке труда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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