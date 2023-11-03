Больше половины екатеринбуржцев выбирают работу не по душе

03 ноября 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

90% екатеринбуржцев руководствуются исключительно логическими доводами при выходе на работу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители Екатеринбурга в 90% случаев принимая решения о выходе на работу, руководствуются исключительно логическими доводами. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделились в пресс-службе SuperJob. «90% екатеринбуржцев предварительно изучают деятельность, рейтинги и месторасположение предприятия. Также обращают внимание на отзывы бывших сотрудников», — заявил собеседник. Всего 7% опрошенных жителей Екатеринбурга могут себе позволить выбрать работу не разумом, а сердцем. Горожане порой без раздумья выходят на работу к землякам и тезкам, единоверцам, руководителям, родившимся с ними в один день. Также для согласия на трудоустройство у екатеринбуржцев может повлиять архитектура здания или дизайн офиса. Ранее сообщалось, что свердловские работодатели столкнулись с серьезным кризисом на рынке труда.

Жители Екатеринбурга в 90% случаев принимая решения о выходе на работу, руководствуются исключительно логическими доводами. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделились в пресс-службе SuperJob. «90% екатеринбуржцев предварительно изучают деятельность, рейтинги и месторасположение предприятия. Также обращают внимание на отзывы бывших сотрудников», — заявил собеседник. Всего 7% опрошенных жителей Екатеринбурга могут себе позволить выбрать работу не разумом, а сердцем. Горожане порой без раздумья выходят на работу к землякам и тезкам, единоверцам, руководителям, родившимся с ними в один день. Также для согласия на трудоустройство у екатеринбуржцев может повлиять архитектура здания или дизайн офиса. Ранее сообщалось, что свердловские работодатели столкнулись с серьезным кризисом на рынке труда.