Песков указал на заблуждение России о НАТО

Песков: Россия изначально предполагала, что НАТО хочет дружить с ней

04 ноября 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков признал, что изначально Россия думала дружить с НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Изначально Россия считала, что страны НАТО будут дружить с ней. Именно поэтому в РФ не реагировали на расширение альянса. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «У нас был период романтизма, что с нами будут все дружить. Казалось, что пушки и танки НАТО едут ближе к нам, мы думали, что они так хотят дружить. Но сейчас все понимают», — рассказал Дмитрий Песков во время просветительского форума «Знание». Его трансляция проводится на официальном сайте марафона . Пресс-секретарь президента таким образом ответил на вопрос зрительницы о том, как Россия смогла допустить расширение Североатлантического альянса. Песков также вспомнил пророческие слова президента страны Владимира Путина в адрес Запада. Президент говорил, что если Запад не будет помогать РФ в борьбе с терроризмом, их равнодушие вернется бумерангом. Песков также подчеркнул, что Россия становится с каждым днем сильнее.

Изначально Россия считала, что страны НАТО будут дружить с ней. Именно поэтому в РФ не реагировали на расширение альянса. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «У нас был период романтизма, что с нами будут все дружить. Казалось, что пушки и танки НАТО едут ближе к нам, мы думали, что они так хотят дружить. Но сейчас все понимают», — рассказал Дмитрий Песков во время просветительского форума «Знание». Его трансляция проводится на официальном сайте марафона. Пресс-секретарь президента таким образом ответил на вопрос зрительницы о том, как Россия смогла допустить расширение Североатлантического альянса. Песков также вспомнил пророческие слова президента страны Владимира Путина в адрес Запада. Президент говорил, что если Запад не будет помогать РФ в борьбе с терроризмом, их равнодушие вернется бумерангом. Песков также подчеркнул, что Россия становится с каждым днем сильнее.