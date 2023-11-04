Песков указал на заблуждение России о НАТО

Песков: Россия изначально предполагала, что НАТО хочет дружить с ней
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков признал, что изначально Россия думала дружить с НАТО Фото:

Изначально Россия считала, что страны НАТО будут дружить с ней. Именно поэтому в РФ не реагировали на расширение альянса. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас был период романтизма, что с нами будут все дружить. Казалось, что пушки и танки НАТО едут ближе к нам, мы думали, что они так хотят дружить. Но сейчас все понимают», — рассказал Дмитрий Песков во время просветительского форума «Знание». Его трансляция проводится на официальном сайте марафона. Пресс-секретарь президента таким образом ответил на вопрос зрительницы о том, как Россия смогла допустить расширение Североатлантического альянса.

Песков также вспомнил пророческие слова президента страны Владимира Путина в адрес Запада. Президент говорил, что если Запад не будет помогать РФ в борьбе с терроризмом, их равнодушие вернется бумерангом. Песков также подчеркнул, что Россия становится с каждым днем сильнее.

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Изначально Россия считала, что страны НАТО будут дружить с ней. Именно поэтому в РФ не реагировали на расширение альянса. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «У нас был период романтизма, что с нами будут все дружить. Казалось, что пушки и танки НАТО едут ближе к нам, мы думали, что они так хотят дружить. Но сейчас все понимают», — рассказал Дмитрий Песков во время просветительского форума «Знание». Его трансляция проводится на официальном сайте марафона. Пресс-секретарь президента таким образом ответил на вопрос зрительницы о том, как Россия смогла допустить расширение Североатлантического альянса. Песков также вспомнил пророческие слова президента страны Владимира Путина в адрес Запада. Президент говорил, что если Запад не будет помогать РФ в борьбе с терроризмом, их равнодушие вернется бумерангом. Песков также подчеркнул, что Россия становится с каждым днем сильнее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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