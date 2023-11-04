Россия будет сильной и богатой, сказал Дмитрий Песков
Будущее России никогда не будет простым, но страна будет сильной и богатой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на марафоне общества «Знание».
«Будущее России никогда не будет простым. Но Россия будет сильной, независимой, самостоятельной и богатой», —
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