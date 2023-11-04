Песков: будущее России никогда не будет простым

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Митинг на Красной площади в поддержку присоединения новых территорий к РФ. Москва, митинг, красная площадь
Россия будет сильной и богатой, сказал Дмитрий Песков Фото:

Будущее России никогда не будет простым, но страна будет сильной и богатой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на марафоне общества «Знание».

«Будущее России никогда не будет простым. Но Россия будет сильной, независимой, самостоятельной и богатой», — сказал Песков. Он также заявлял, что РФ становится сильнее с каждым днем. В частности, укрепляется экономика.

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Будущее России никогда не будет простым, но страна будет сильной и богатой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на марафоне общества «Знание». «Будущее России никогда не будет простым. Но Россия будет сильной, независимой, самостоятельной и богатой», — сказал Песков. Он также заявлял, что РФ становится сильнее с каждым днем. В частности, укрепляется экономика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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