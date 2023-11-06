Активисты повесили знамя Победы над зданием украинского посольства в Москве
В Москве активисты повесили знамя Победы над зданием украинского посольства. Об этом сообщили очевидцы.
«Знамя висит уже несколько часов, никто его пока не снимает», — рассказали очевидцы, передает телеканал РЕН.ТВ. На опубликованных кадрах видно, как флаг развевается над территорией посольства.
С 24 февраля 2022 года посольство перестало выполнять свои функции. Спустя месяц был спущен флаг Украины, а также демонтирована табличка, информирующая о нахождении там представительства.
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