Губернатор ХМАО раскрыла перспективы районов, вошедших в арктическую зону

Инвестпроекты Арктических территорий ХМАО будут защищать экологию и КМНС
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Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, портрет, комарова наталья
Комарова провела встречу с жителями Белоярского и Березовского районов Фото:

Власти ХМАО разрабатывают инвестиционный план развития Белоярского и Березовского районов, с учетом их вхождения в Арктическую зону. Губернатор округа Наталья Комарова на встрече с жителями сообщила, что требования к инвестпроектам будут жестче для сохранения экологии и защиты КМНС.

«Формируем пул инвестиционных проектов, которые создадут возможности для роста экономики и развития человека. Экологические требования к проектам на целую категорию жестче в защиту территории и в защиту коренных народов, которые эту территорию используют», — заявила Комарова.

На территории Белоярского и Березовского районов проживает минимум 30% коренных малочисленных народов севера Югры. Одной из целей включения территорий в Арктическую зону является сохранение и развитие КМНС. Губернатор Югры отметила, что параллельно вносятся изменения в федеральный бюджет. Одновременно с их утверждением будут приняты изменения на региональном уровне.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин согласовал правительству ХМАО включение в Арктическую зону Российской Федерации территорий Березовского и Белоярского районов. Это решение дает новые возможности для развития инвестиций, так как земли отличаются высоким потенциалом для добычи углеводородов.

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Власти ХМАО разрабатывают инвестиционный план развития Белоярского и Березовского районов, с учетом их вхождения в Арктическую зону. Губернатор округа Наталья Комарова на встрече с жителями сообщила, что требования к инвестпроектам будут жестче для сохранения экологии и защиты КМНС. «Формируем пул инвестиционных проектов, которые создадут возможности для роста экономики и развития человека. Экологические требования к проектам на целую категорию жестче в защиту территории и в защиту коренных народов, которые эту территорию используют», — заявила Комарова. На территории Белоярского и Березовского районов проживает минимум 30% коренных малочисленных народов севера Югры. Одной из целей включения территорий в Арктическую зону является сохранение и развитие КМНС. Губернатор Югры отметила, что параллельно вносятся изменения в федеральный бюджет. Одновременно с их утверждением будут приняты изменения на региональном уровне. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин согласовал правительству ХМАО включение в Арктическую зону Российской Федерации территорий Березовского и Белоярского районов. Это решение дает новые возможности для развития инвестиций, так как земли отличаются высоким потенциалом для добычи углеводородов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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