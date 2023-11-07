Губернатор ХМАО раскрыла перспективы районов, вошедших в арктическую зону

Инвестпроекты Арктических территорий ХМАО будут защищать экологию и КМНС

Комарова провела встречу с жителями Белоярского и Березовского районов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти ХМАО разрабатывают инвестиционный план развития Белоярского и Березовского районов, с учетом их вхождения в Арктическую зону. Губернатор округа Наталья Комарова на встрече с жителями сообщила, что требования к инвестпроектам будут жестче для сохранения экологии и защиты КМНС.

«Формируем пул инвестиционных проектов, которые создадут возможности для роста экономики и развития человека. Экологические требования к проектам на целую категорию жестче в защиту территории и в защиту коренных народов, которые эту территорию используют», — заявила Комарова.

На территории Белоярского и Березовского районов проживает минимум 30% коренных малочисленных народов севера Югры. Одной из целей включения территорий в Арктическую зону является сохранение и развитие КМНС. Губернатор Югры отметила, что параллельно вносятся изменения в федеральный бюджет. Одновременно с их утверждением будут приняты изменения на региональном уровне.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин согласовал правительству ХМАО включение в Арктическую зону Российской Федерации территорий Березовского и Белоярского районов. Это решение дает новые возможности для развития инвестиций, так как земли отличаются высоким потенциалом для добычи углеводородов.