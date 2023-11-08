Глава технопарка ХМАО подал в суд на Счетную палату, чтобы сохранить подъемные

09 ноября 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Директора «Технопарка высоких технологий» заподозрили в нецелевых расходах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Директор «Технопарка высоких технологий» Денис Скрыганов подал в суд на Счетную палату ХМАО. Проверка ведомства выявила нецелевые расходы бюджета, Скрыганова заподозрили в незаконном начислении подъемных самому себе, и теперь он пытается оспорить решение контрольно-счетного органа. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте Югры. «Скрыганов пытается отменить представление Счетной палаты о незаконной выплате им подъемных самому себе. Он получил 169,9 тысячи рублей (зарплату в двойном размере), переехав в Югру из Мурманска. Технопарк подал исковое заявление в Арбитражный суд ХМАО», — сообщил инсайдер. Скрыганов в беседе с журналистом не подтвердил, но и не опроверг информацию источника агентства. Он уточнил, что до появления на сайте суда подробностей дела не имеет права разглашать информацию. В Счетной палате ХМАО подтвердили получение иска и то, что требования касаются именно подъемных директора технопарка. Ранее URA.RU писало о том, что департамент промышленности ХМАО пытается вернуть в бюджет подъемные Скрыганова. Аналогичную выплату получила и его протеже Тимонова, но в ее случае нарушения не подтвердились.

Директор «Технопарка высоких технологий» Денис Скрыганов подал в суд на Счетную палату ХМАО. Проверка ведомства выявила нецелевые расходы бюджета, Скрыганова заподозрили в незаконном начислении подъемных самому себе, и теперь он пытается оспорить решение контрольно-счетного органа. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте Югры. «Скрыганов пытается отменить представление Счетной палаты о незаконной выплате им подъемных самому себе. Он получил 169,9 тысячи рублей (зарплату в двойном размере), переехав в Югру из Мурманска. Технопарк подал исковое заявление в Арбитражный суд ХМАО», — сообщил инсайдер. Скрыганов в беседе с журналистом не подтвердил, но и не опроверг информацию источника агентства. Он уточнил, что до появления на сайте суда подробностей дела не имеет права разглашать информацию. В Счетной палате ХМАО подтвердили получение иска и то, что требования касаются именно подъемных директора технопарка. Ранее URA.RU писало о том, что департамент промышленности ХМАО пытается вернуть в бюджет подъемные Скрыганова. Аналогичную выплату получила и его протеже Тимонова, но в ее случае нарушения не подтвердились.