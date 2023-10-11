Деппром ХМАО пытается заставить директора Технопарка вернуть 160 тысяч рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Директор департамента промышленности ХМАО Кирилл Зайцев пытается замять скандал, заставив главу Технопарка Дениса Скрыганова вернуть в бюджет подъемные на обустройство — 160 тысяч рублей. По данным источника в политическом истеблишменте, после проверки оказалось, что деньги он сам себе выплатил незаконно.

«Директор деппрома ХМАО Зайцев пытается замять скандал, заставив подчиненного вернуть в бюджет незаконные выплаты. Глава Технопарка Скрыганов после переезда в Югру из Мурманска сам себе выписал подъемные на обустройство — 160 тысяч рублей. После проверки оказалось, что он не имел на это право — такое решение может принимать только курирующее ведомство. В данном случае, это департамент промышленности, который уже пригрозил Скрыганову судом, если тот не вернет деньги обратно», — сообщает инсайдер.

По данным источника, подъемные получила также землячка Скрыганова, Виктория Тимонова, переехавшая из Мурманска и устроенная им на должность руководителя управления перспективного планирования Технопарка. «В случае Тимоновой, поскольку подъемные выписывал ей руководитель, они считаются законными, здесь нарушений нет. Нюанс именно в том, что директор не имел права назначить эту выплату самому себе», — уточнил собеседник агентства.

В распоряжении редакции имеются подтверждающие документы, в том числе результаты проверки назначения выплат Счетной палатой ХМАО. В департамент промышленности направлен запрос, ответ ожидается.

Сам Скрыганов в разговоре с корреспондентом агентства не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что его просят вернуть подъемные. «Я считаю, что деньги выплачены на законных основаниях», — уточнил руководитель Технопарка.

Ранее URA.RU писало, что Скрыганова уличили в незаконных выплатах самому себе подъемных. Нарушения выявила Счетная палата ХМАО.