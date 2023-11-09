09 ноября 2023

В Екатеринбурге планируют провести фестиваль к юбилею фильма «Брат-2» Балабанова

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Выставка "Обратка" к 25-летию фильма "Брат". Екатеринбург
Героя «Брата-2» хотят оцифровать Фото:

В Екатеринбурге планируют провести фестиваль в честь юбилея фильма «Брат-2» режиссера Алексея Балабанова. Об этом заявил бывший директор и автор текстов группы «Смысловые Галлюцинации» Олег Гененфельд.

«В 2025 году исполнится 25 лет фильму „Брат-2“, планируется большой гастролирующий фестиваль. Когда картина вышла на экраны, уже проводился большой фестиваль. Его ведущими были Сергей Бодров и Виктор Сухоруков», — рассказал Гененфельд в интервью «Коммерсант-Уралу».

Предполагается, что юбилей фильма отпразднуют с привлечением современных технологий. «Допустим, Бодров на экране будет прогуливаться не по набережной Гудзона, а по Плотинке. Надеюсь, что я буду этим проектом заниматься в Екатеринбурге», — сообщил автор текстов группы «Смысловые Галлюцинации».

В Екатеринбурге общественности презентовали сборник комиксов по мотивам фильма «Брат» уральского режиссера Алексея Балабанова. Над комиксом трудилось издательство BUBBLE и авторы, многие из которых были дебютантами в мире рисованных персонажей. Всего в сборнике 10 различных историй, часть из которых посвящены отдельным персонажам, а часть — идеям фильма.

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В Екатеринбурге планируют провести фестиваль в честь юбилея фильма «Брат-2» режиссера Алексея Балабанова. Об этом заявил бывший директор и автор текстов группы «Смысловые Галлюцинации» Олег Гененфельд. «В 2025 году исполнится 25 лет фильму „Брат-2“, планируется большой гастролирующий фестиваль. Когда картина вышла на экраны, уже проводился большой фестиваль. Его ведущими были Сергей Бодров и Виктор Сухоруков», — рассказал Гененфельд в интервью «Коммерсант-Уралу». Предполагается, что юбилей фильма отпразднуют с привлечением современных технологий. «Допустим, Бодров на экране будет прогуливаться не по набережной Гудзона, а по Плотинке. Надеюсь, что я буду этим проектом заниматься в Екатеринбурге», — сообщил автор текстов группы «Смысловые Галлюцинации». В Екатеринбурге общественности презентовали сборник комиксов по мотивам фильма «Брат» уральского режиссера Алексея Балабанова. Над комиксом трудилось издательство BUBBLE и авторы, многие из которых были дебютантами в мире рисованных персонажей. Всего в сборнике 10 различных историй, часть из которых посвящены отдельным персонажам, а часть — идеям фильма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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