Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман стал персонажем комикса

Сборник из 10 историй обойдется читателям в 660 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге общественности презентовали сборник комиксов по мотивам фильма «Брат» уральского режиссера Алексея Балабанова. Помимо интерпретации истории Данилы Бодрова и его окружения, в комиксе среди героев оказался экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Об этом рассказал на творческой встрече с читателями сценарист Юрий Некрасов.

«Я не могу сказать, что „Брат“ — мое любимое кино, но мне всегда было интересно, как работал Балабанов. И когда я начал готовиться [к работе над комиксом], посмотрел, как он все это снимал. Суперкруто, что Балабанов всегда был художником, который просто делал свое и как хотел. Кстати, у меня в комиксе есть Ройзман, который не похож на Ройзмана, но вы его узнаете» — заявил Некрасов.

Над комиксом по фильму «Брат» трудилось издательство BUBBLE и авторы, многие из которых были дебютантами в мире рисованных персонажей. Всего в сборнике 10 различных историй, часть из которых посвящены отдельным персонажам, а часть — идеям фильма. При этом создатели комикса «Брат. 25 лет» предупреждают: данный сборник — это не перерисовка кадров из фильма в комикс, а именно совершенно новые, переосмысленные истории во вселенной «Брата». Так, в книге читатели могут узнать продолжение истории Данилы Багрова, немца Гофмана, брата Данилы Татарина и Даши из «Брата 2».

Не обошлось и без классического вопроса «В чем же сила сборника?». «Сила в правках. У кого правок больше, тот и выпустил сборник», — пошутил главный редактор издательства BUBBLE и куратор проекта Роман Котков. Комикс уже доступен в «Читай городе»: его можно приобрести за 660 рублей.

Презентация комикса «Брат. 25 лет» по вселенной уральского режиссера Алексея Балабанова прошла в рамках фестиваля гик-культуры и современных развлечений «ГикКон». Сам фестиваль прошел 27 августа в парке при ТРЦ «Радуга Парк», где екатеринбуржцы устроили косплей-шоу.

Презентовали сборник (слева направо) сценарист Юрий Некрасов, главный редактор издательства BUBBLE Роман Котков, художник Евгений Борняков и куратор проекта Алексей Замский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Слушателей интересовало, не страшно ли команде было обмануть ожидания поклонников «Брата» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU