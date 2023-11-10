Доходы бюджета Сургута по итогам девяти месяцев превысили расходы на 473 млн рублей

Профицит бюджета Сургута за девять месяцев составил 473 млн рублей

Бюджет Сургута по итогам 9 месяцев стал профицитным Фото: Артем Ковтун © URA.RU

Доходы муниципального бюджета Сургута (ХМАО) по итогам трех кварталов 2023 года превысили расходы на 473 млн рублей. Об этом сообщается в опубликованном сургутской мэрией постановлении «Об исполнении бюджета городского округа Сургут за девять месяцев 2023 года».

«Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа — Югры за 9 месяцев 2023 года по доходам в сумме 25 мдрд 840 млн 901 тысяч рублей, а по расходам в сумме 25 млрд 367 млн 863 тысячи рублей. Соответствующее превышение доходов над расходами в сумме 473 млн 037 тысяч рублей», —сказано в документе.

Также сообщается, что в этом году мэрия Сургута традиционно больше всего тратила образование. Расходы на эту сферу по итогам девяти месяцев составили 14,1 млрд рублей. Более 1 млрд рублей было потрачено на культурную сферу, на дошкольное образование более 7,2 млрд рублей и городские дороги-более 1,7 млрд рублей.

Для сравнения, по итогам девяти месяцев этого года расходы бюджета соседнего с Сургутом города Нефтеюганск, чье население втрое меньше, составили 11 млрд 206 млн рублей, а расходы 11 млрд 993 млн рублей. Бюджетный дефицит составил соответственно 778 млн рублей. Эта информация содержится на официальном сайте нефтеюганской мэрии.

Ранее стало известно о том, что правительство ХМАО одобрило проект закона о бюджете на 2024 год и на плановый период 2025—2026 годов. По информации властей региона, окружной бюджет спрогнозирован с дефицитом на 2024 год в сумме 48,6 млрд рублей, на 2025 — 19,3 млрд рублей, на 2026 — на 21,6 млрд рублей.