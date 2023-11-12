12 ноября 2023
11 ноября 2023

Жители ХМАО массово влезают в кредиты из-за новых ставок ЦБ

© Служба новостей «URA.RU»
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За июль—сентябрь югорчане потратили с кредитных карт более 320 миллионов рублей Фото:

Жители Ханты-Мансийского автономного округа за июль—сентябрь потратили с кредитных карт более 320 миллионов рублей. Это в 11 раз больше, чем за первое полугодие. Аналитики ВТБ рассказали URA.RU, что это, в том числе связано с ажиотажем вокруг ипотеки на фоне роста ключевой ставки Центробанка.

«Причиной такого усиления спроса и трат, конечно, стало увеличение потребностей югорчан в дополнительных средствах. Рост характерен для 3 квартала, поскольку в этом периоде сочетаются расходы на отпуск, домашние ремонты, подготовка к школе и первым холодам. Но в этом году на ситуацию повлиял еще и ипотечный ажиотаж на фоне роста ключевой ставки. А также ожидание подорожания каких-либо крупных товаров, покупки по которым и были сделаны раньше», — приводит слова управляющего ВТБ в ХМАО Виталия Мосунова пресс-служба банка.

Число кредиток у югорчан с начала года выросло на 32%. Оборот по кредитным картам достиг 2,3 миллиарда рублей.

Центробанк поднял ключевую ставку до 15% (на два процентных пункта) в конце октября. Следом крупнейшие российские банки также стали ужесточать условия кредитования.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО активно переводят деньги в рублевые вклады. Тогда представители Сбера сообщили агентству, что с начала года доля сбережений в отечественной валюте у югорчан выросла на 13%.

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа за июль—сентябрь потратили с кредитных карт более 320 миллионов рублей. Это в 11 раз больше, чем за первое полугодие. Аналитики ВТБ рассказали URA.RU, что это, в том числе связано с ажиотажем вокруг ипотеки на фоне роста ключевой ставки Центробанка. «Причиной такого усиления спроса и трат, конечно, стало увеличение потребностей югорчан в дополнительных средствах. Рост характерен для 3 квартала, поскольку в этом периоде сочетаются расходы на отпуск, домашние ремонты, подготовка к школе и первым холодам. Но в этом году на ситуацию повлиял еще и ипотечный ажиотаж на фоне роста ключевой ставки. А также ожидание подорожания каких-либо крупных товаров, покупки по которым и были сделаны раньше», — приводит слова управляющего ВТБ в ХМАО Виталия Мосунова пресс-служба банка. Число кредиток у югорчан с начала года выросло на 32%. Оборот по кредитным картам достиг 2,3 миллиарда рублей. Центробанк поднял ключевую ставку до 15% (на два процентных пункта) в конце октября. Следом крупнейшие российские банки также стали ужесточать условия кредитования. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО активно переводят деньги в рублевые вклады. Тогда представители Сбера сообщили агентству, что с начала года доля сбережений в отечественной валюте у югорчан выросла на 13%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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