В Челябинске осудили трех экс-инспекторов ГИБДД, обвиняемых в коррупции

13 ноября 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Суд признал экс-инспекторов ГИБДД виновными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курчатовский райсуд Челябинска 13 ноября признал троих экс-сотрудников ГИБДД — Амербека Баталова, Александра Поплевкина и Олега Уланова — виновными в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Они получили условные сроки. «Семь лет и шесть месяцев лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей с перечислением в доход государства. Назначенное наказание считать условным с испытательным сроком пять лет», — передает издание «74.ру» со ссылкой на пресс-службу суда о наказании Баталова. Другие подсудимые отделались меньшими сроками и штрафами. Поплевкин получил четыре с половиной года условно и штраф в размере 200 тысяч рублей, Уланов — три с половиной года условно и такой же, как у Поплевкина, штраф. Всем троим запретили занимать должности, связанные с властью, на протяжении пяти лет. В пресс-службе ГУ МВД Челябинской области URA.RU уточнили, что все трое инспекторов были уволены сразу после вскрытия преступления. Руководство главка занимает крайне принципиальную позицию в этом вопросе. Сотрудникам, запятнавшим честь и достоинство мундира, не место в органах внутренних дел. Инспекторов задержали в начале февраля 2022 года. Преступление было выявлено сотрудниками отдела собственной безопасности ГУ МВД по региону. По версии следствия, инспекторы получили от одного из водителей взятку в размере 20 тысяч рублей. За это они не стали привлекать его к ответственности за вождение в пьяном виде. Полученные деньги на тот момент еще действующие сотрудники разделили между собой. После резонансной истории начальник областного полицейского главка генерал-лейтенант Михаил Скоков уволил начальника полка дорожно-патрульной службы (ДПС), заявив, что не допустит предательства в рядах органов внутренних дел. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курчатовский райсуд Челябинска 13 ноября признал троих экс-сотрудников ГИБДД — Амербека Баталова, Александра Поплевкина и Олега Уланова — виновными в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Они получили условные сроки. «Семь лет и шесть месяцев лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей с перечислением в доход государства. Назначенное наказание считать условным с испытательным сроком пять лет», — передает издание «74.ру» со ссылкой на пресс-службу суда о наказании Баталова. Другие подсудимые отделались меньшими сроками и штрафами. Поплевкин получил четыре с половиной года условно и штраф в размере 200 тысяч рублей, Уланов — три с половиной года условно и такой же, как у Поплевкина, штраф. Всем троим запретили занимать должности, связанные с властью, на протяжении пяти лет. В пресс-службе ГУ МВД Челябинской области URA.RU уточнили, что все трое инспекторов были уволены сразу после вскрытия преступления. Руководство главка занимает крайне принципиальную позицию в этом вопросе. Сотрудникам, запятнавшим честь и достоинство мундира, не место в органах внутренних дел. Инспекторов задержали в начале февраля 2022 года. Преступление было выявлено сотрудниками отдела собственной безопасности ГУ МВД по региону. По версии следствия, инспекторы получили от одного из водителей взятку в размере 20 тысяч рублей. За это они не стали привлекать его к ответственности за вождение в пьяном виде. Полученные деньги на тот момент еще действующие сотрудники разделили между собой. После резонансной истории начальник областного полицейского главка генерал-лейтенант Михаил Скоков уволил начальника полка дорожно-патрульной службы (ДПС), заявив, что не допустит предательства в рядах органов внутренних дел.