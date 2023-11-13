Челябинские таможенники не дали вывезти документы россиян за границу. Фото

14 ноября 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

Таможенники действовали в связке с пограничниками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники челябинской таможни совместно с коллегами из регионального погрануправления не дали вывезти документы россиян в Узбекистан и Кыргызстан. Как сообщили URA.RU в пресс-службе таможни, бумаги с личными данными граждан пытались вывезти по видом макулатуры. «Семь транспортных средств, перевозивших по документам макулатуру, задержаны. Водители фур пытались вывезти в Узбекистан и Кыргызстан мешки, наполненные бумажными отходами. В ходе таможенного досмотра инспекторы обнаружили копии документов, в том числе содержащие персональные данные», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. Общий вес груза составил 153 тонны. Как отметил начальник Челябинской таможни Михаил Пономарев, все документы должны были быть уничтожены в государственном органе, органе местного самоуправлении, организации, чтобы исключить возможность восстановить их содержание. Однако это сделано не было. В свою очередь, вывоз документов из РФ, содержащих указанную информацию, является нарушением законодательства, регулирующего оборот документов с персональными данным. По документам фуры перевозили макулатуру Фото: пресс-служба Челябинской таможни Среди перевозимого груза таможенники нашли документы с личными данными граждан Фото: пресс-служба Челябинской таможни

Сотрудники челябинской таможни совместно с коллегами из регионального погрануправления не дали вывезти документы россиян в Узбекистан и Кыргызстан. Как сообщили URA.RU в пресс-службе таможни, бумаги с личными данными граждан пытались вывезти по видом макулатуры. «Семь транспортных средств, перевозивших по документам макулатуру, задержаны. Водители фур пытались вывезти в Узбекистан и Кыргызстан мешки, наполненные бумажными отходами. В ходе таможенного досмотра инспекторы обнаружили копии документов, в том числе содержащие персональные данные», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. Общий вес груза составил 153 тонны. Как отметил начальник Челябинской таможни Михаил Пономарев, все документы должны были быть уничтожены в государственном органе, органе местного самоуправлении, организации, чтобы исключить возможность восстановить их содержание. Однако это сделано не было. В свою очередь, вывоз документов из РФ, содержащих указанную информацию, является нарушением законодательства, регулирующего оборот документов с персональными данным.