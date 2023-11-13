13 ноября 2023

Челябинские таможенники не дали вывезти документы россиян за границу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенники действовали в связке с пограничниками Фото:

Сотрудники челябинской таможни совместно с коллегами из регионального погрануправления не дали вывезти документы россиян в Узбекистан и Кыргызстан. Как сообщили URA.RU в пресс-службе таможни, бумаги с личными данными граждан пытались вывезти по видом макулатуры.

«Семь транспортных средств, перевозивших по документам макулатуру, задержаны. Водители фур пытались вывезти в Узбекистан и Кыргызстан мешки, наполненные бумажными отходами. В ходе таможенного досмотра инспекторы обнаружили копии документов, в том числе содержащие персональные данные», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

Общий вес груза составил 153 тонны. Как отметил начальник Челябинской таможни Михаил Пономарев, все документы должны были быть уничтожены в государственном органе, органе местного самоуправлении, организации, чтобы исключить возможность восстановить их содержание. Однако это сделано не было. В свою очередь, вывоз документов из РФ, содержащих указанную информацию, является нарушением законодательства, регулирующего оборот документов с персональными данным.

По документам фуры перевозили макулатуру
По документам фуры перевозили макулатуру
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Среди перевозимого груза таможенники нашли документы с личными данными граждан
Среди перевозимого груза таможенники нашли документы с личными данными граждан
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Сотрудники челябинской таможни совместно с коллегами из регионального погрануправления не дали вывезти документы россиян в Узбекистан и Кыргызстан. Как сообщили URA.RU в пресс-службе таможни, бумаги с личными данными граждан пытались вывезти по видом макулатуры. «Семь транспортных средств, перевозивших по документам макулатуру, задержаны. Водители фур пытались вывезти в Узбекистан и Кыргызстан мешки, наполненные бумажными отходами. В ходе таможенного досмотра инспекторы обнаружили копии документов, в том числе содержащие персональные данные», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. Общий вес груза составил 153 тонны. Как отметил начальник Челябинской таможни Михаил Пономарев, все документы должны были быть уничтожены в государственном органе, органе местного самоуправлении, организации, чтобы исключить возможность восстановить их содержание. Однако это сделано не было. В свою очередь, вывоз документов из РФ, содержащих указанную информацию, является нарушением законодательства, регулирующего оборот документов с персональными данным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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