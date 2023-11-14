Пермские власти озвучили цифры по приему студентов по квоте СВО

В вузы Пермского края по квоте СВО поступили 87 студентов

Всего в вузы Прикамья в текущем году поступили свыше 11,7 тысячи студентов Фото: Влад Нелюбин © URA.RU

В высшие учебные заведения Пермского края по квоте для участников спецоперации и их семей поступили 87 студентов. Такая цифра прозвучала на заседании Совета ректоров вузов региона с участием губернатора края Дмитрия Махонина, где подводились итоги приемной кампании в вузы. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

«В вузы Пермского края поступило 39,8% студентов из других субъектов страны. Также в этом году была выделена специальная квота для участников СВО и членов их семей, по ней принято 87 студентов», — сообщает пресс-служба правительства Прикамья.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что определиться с будущей профессией старшеклассникам помогает действующая в регионе система профориентации и самоопределения — в школах открыты инженерные классы, медицинские, агроклассы и другие. «Мы даем возможности для профориентации уже со школьной скамьи. Это позволяет ребятам облегчить процесс выбора профессии в будущем», — сказал Махонин.

Всего в текущем году подано свыше 85 тысяч заявлений, первокурсниками стали 11,7 тысячи человек. По словам председателя Совета ректоров, ректора ПГГПУ Константин Егоров, конкурс на место составил 9,2 тысячи заявлений. Наибольшей популярностью пользовались направления подготовки в области информационных технологий, социальной сферы и лингвистики (информатика и вычислительная техника, автоматизация технологических процессов, биотехнология и другое).

URA.RU писало, что в российские университеты для обучения в 2023—2024 годах поступило около 1000 бывших участников спецоперации на Украине. При этом доля непосредственно бывших военнослужащих составила почти 12% от всех зачисленных на бюджетные места студентов. Остальные 88% поступивших по квоте — это дети участников СВО.