10 сентября 2023

Около 1000 экс-участников СВО зачислены на бюджет в российские вузы

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ПГНИУ экономический конгресс. Пермь, университет, вуз, учеба, пгниу, студенты
Экс-участники СВО и их дети поступили в вузы по квоте (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В российские университеты для обучения в 2023—2024 годах поступило около 1000 бывших участников специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом сообщил представитель пресс-службы Минобрнауки РФ.

«Около 1000 экс-участников СВО поступили в российские вузы. Доля непосредственно бывших военнослужащих, таким образом, составила почти 12% от всех зачисленных на бюджетные места студентов. Остальные 88% поступивших по квоте — это дети участников СВО», — написали «Ведомости» со ссылкой на представителя пресс-службы. Квота позволяет данным категориям граждан поступить в вузы без вступительных экзаменов.

В Томский политехнический университет на бакалавриат поступили четыре участника СВО, сообщили изданию в пресс-службе вуза. В Уральский федеральный университет поступили два участника спецоперации, и они могут претендовать на получение стипендии. В Московский государственный университет поступили 115 человек, а в ВШЭ — 159.

Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отметила, что зачисление около 1000 участников СВО в вузы — это «серьезный результат действия квоты». По ее словам, это поможет военнослужащим вернуться «к гражданской жизни и приобрести профессию».

Ранее Министерство науки и высшего образования РФ подготовило проект, благодаря которому участники СВО и их дети смогут бесплатно обучаться на подготовительных отделениях. Это позволит повысить уровень подготовки при поступлении в вузы, считают в ведомстве.

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В российские университеты для обучения в 2023—2024 годах поступило около 1000 бывших участников специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом сообщил представитель пресс-службы Минобрнауки РФ. «Около 1000 экс-участников СВО поступили в российские вузы. Доля непосредственно бывших военнослужащих, таким образом, составила почти 12% от всех зачисленных на бюджетные места студентов. Остальные 88% поступивших по квоте — это дети участников СВО», — написали «Ведомости» со ссылкой на представителя пресс-службы. Квота позволяет данным категориям граждан поступить в вузы без вступительных экзаменов. В Томский политехнический университет на бакалавриат поступили четыре участника СВО, сообщили изданию в пресс-службе вуза. В Уральский федеральный университет поступили два участника спецоперации, и они могут претендовать на получение стипендии. В Московский государственный университет поступили 115 человек, а в ВШЭ — 159. Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отметила, что зачисление около 1000 участников СВО в вузы — это «серьезный результат действия квоты». По ее словам, это поможет военнослужащим вернуться «к гражданской жизни и приобрести профессию». Ранее Министерство науки и высшего образования РФ подготовило проект, благодаря которому участники СВО и их дети смогут бесплатно обучаться на подготовительных отделениях. Это позволит повысить уровень подготовки при поступлении в вузы, считают в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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