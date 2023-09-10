Около 1000 экс-участников СВО зачислены на бюджет в российские вузы

11 сентября 2023 в 04:16 Размер текста - 17 +

Экс-участники СВО и их дети поступили в вузы по квоте (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В российские университеты для обучения в 2023—2024 годах поступило около 1000 бывших участников специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом сообщил представитель пресс-службы Минобрнауки РФ. «Около 1000 экс-участников СВО поступили в российские вузы. Доля непосредственно бывших военнослужащих, таким образом, составила почти 12% от всех зачисленных на бюджетные места студентов. Остальные 88% поступивших по квоте — это дети участников СВО», — написали «Ведомости» со ссылкой на представителя пресс-службы. Квота позволяет данным категориям граждан поступить в вузы без вступительных экзаменов. В Томский политехнический университет на бакалавриат поступили четыре участника СВО, сообщили изданию в пресс-службе вуза. В Уральский федеральный университет поступили два участника спецоперации, и они могут претендовать на получение стипендии. В Московский государственный университет поступили 115 человек, а в ВШЭ — 159. Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отметила, что зачисление около 1000 участников СВО в вузы — это «серьезный результат действия квоты». По ее словам, это поможет военнослужащим вернуться «к гражданской жизни и приобрести профессию». Ранее Министерство науки и высшего образования РФ подготовило проект, благодаря которому участники СВО и их дети смогут бесплатно обучаться на подготовительных отделениях. Это позволит повысить уровень подготовки при поступлении в вузы, считают в ведомстве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В российские университеты для обучения в 2023—2024 годах поступило около 1000 бывших участников специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом сообщил представитель пресс-службы Минобрнауки РФ. «Около 1000 экс-участников СВО поступили в российские вузы. Доля непосредственно бывших военнослужащих, таким образом, составила почти 12% от всех зачисленных на бюджетные места студентов. Остальные 88% поступивших по квоте — это дети участников СВО», — написали «Ведомости» со ссылкой на представителя пресс-службы. Квота позволяет данным категориям граждан поступить в вузы без вступительных экзаменов. В Томский политехнический университет на бакалавриат поступили четыре участника СВО, сообщили изданию в пресс-службе вуза. В Уральский федеральный университет поступили два участника спецоперации, и они могут претендовать на получение стипендии. В Московский государственный университет поступили 115 человек, а в ВШЭ — 159. Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отметила, что зачисление около 1000 участников СВО в вузы — это «серьезный результат действия квоты». По ее словам, это поможет военнослужащим вернуться «к гражданской жизни и приобрести профессию». Ранее Министерство науки и высшего образования РФ подготовило проект, благодаря которому участники СВО и их дети смогут бесплатно обучаться на подготовительных отделениях. Это позволит повысить уровень подготовки при поступлении в вузы, считают в ведомстве.