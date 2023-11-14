В ХМАО установили понтонный мост через Обь

В Нижневартовском районе ХМАО запустили в эксплуатацию понтонный мост через Обь. Официальный telegram-канал властей района сообщил, что переправа работает круглосуточно.
«Через реку Обь в направлении поселка Зайцева Речка установлен понтонный мост. Переправа работает в круглосуточном режиме», — сообщил официальный канал властей района.
Через переправу из Нижневартовска до поселка Зайцева речка четыре раза в неделю ходит автобус. Из Зайцевой речки он отправляется в субботу в 8:30, в понедельник, среду и пятницу — в 8:00. Из Нижневартовска транспорт выезжает в 16:20. Добраться из районного центра до поселка можно за час и 20 минут.
Ранее URA.RU писало, что теплая погода вносит коррективы по работе переправ через реки Нижневартовского района. Переправа «Обь Сервис» закрыта, а в направлении Орехово-Ермаковского месторождения работает баржа
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