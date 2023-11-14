В ХМАО установили понтонный мост через Обь

14 ноября 2023 в 21:52 Размер текста - 17 +

Переправа через Обь до Зайцевой речки Нижневартовского района работает круглосуточно Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU В Нижневартовском районе ХМАО запустили в эксплуатацию понтонный мост через Обь. Официальный telegram-канал властей района сообщил, что переправа работает круглосуточно. «Через реку Обь в направлении поселка Зайцева Речка установлен понтонный мост. Переправа работает в круглосуточном режиме», — сообщил официальный канал властей района. Через переправу из Нижневартовска до поселка Зайцева речка четыре раза в неделю ходит автобус. Из Зайцевой речки он отправляется в субботу в 8:30, в понедельник, среду и пятницу — в 8:00. Из Нижневартовска транспорт выезжает в 16:20. Добраться из районного центра до поселка можно за час и 20 минут. Ранее URA.RU писало, что теплая погода вносит коррективы по работе переправ через реки Нижневартовского района. Переправа «Обь Сервис» закрыта, а в направлении Орехово-Ермаковского месторождения работает баржа

В Нижневартовском районе ХМАО запустили в эксплуатацию понтонный мост через Обь. Официальный telegram-канал властей района сообщил, что переправа работает круглосуточно. «Через реку Обь в направлении поселка Зайцева Речка установлен понтонный мост. Переправа работает в круглосуточном режиме», — сообщил официальный канал властей района. Через переправу из Нижневартовска до поселка Зайцева речка четыре раза в неделю ходит автобус. Из Зайцевой речки он отправляется в субботу в 8:30, в понедельник, среду и пятницу — в 8:00. Из Нижневартовска транспорт выезжает в 16:20. Добраться из районного центра до поселка можно за час и 20 минут. Ранее URA.RU писало, что теплая погода вносит коррективы по работе переправ через реки Нижневартовского района. Переправа «Обь Сервис» закрыта, а в направлении Орехово-Ермаковского месторождения работает баржа