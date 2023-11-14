В ХМАО установили понтонный мост через Обь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие моста через реку Надым. ЯНАО, переправа, понтон
Переправа через Обь до Зайцевой речки Нижневартовского района работает круглосуточно Фото:

В Нижневартовском районе ХМАО запустили в эксплуатацию понтонный мост через Обь. Официальный telegram-канал властей района сообщил, что переправа работает круглосуточно.

«Через реку Обь в направлении поселка Зайцева Речка установлен понтонный мост. Переправа работает в круглосуточном режиме», — сообщил официальный канал властей района.

Через переправу из Нижневартовска до поселка Зайцева речка четыре раза в неделю ходит автобус. Из Зайцевой речки он отправляется в субботу в 8:30, в понедельник, среду и пятницу — в 8:00. Из Нижневартовска транспорт выезжает в 16:20. Добраться из районного центра до поселка можно за час и 20 минут.

Ранее URA.RU писало, что теплая погода вносит коррективы по работе переправ через реки Нижневартовского района. Переправа «Обь Сервис» закрыта, а в направлении Орехово-Ермаковского месторождения работает баржа

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовском районе ХМАО запустили в эксплуатацию понтонный мост через Обь. Официальный telegram-канал властей района сообщил, что переправа работает круглосуточно. «Через реку Обь в направлении поселка Зайцева Речка установлен понтонный мост. Переправа работает в круглосуточном режиме», — сообщил официальный канал властей района. Через переправу из Нижневартовска до поселка Зайцева речка четыре раза в неделю ходит автобус. Из Зайцевой речки он отправляется в субботу в 8:30, в понедельник, среду и пятницу — в 8:00. Из Нижневартовска транспорт выезжает в 16:20. Добраться из районного центра до поселка можно за час и 20 минут. Ранее URA.RU писало, что теплая погода вносит коррективы по работе переправ через реки Нижневартовского района. Переправа «Обь Сервис» закрыта, а в направлении Орехово-Ермаковского месторождения работает баржа
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...