В Перми на перекрестке с круговым движением у ЖД-вокзала перевернулся автомобиль. Фото

18 ноября 2023 в 09:37 Размер текста - 17 +

Автомобиль получил значительные повреждения, передают очевидцы (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В прикамской столице на перекрестке с круговым движением у станции Пермь II перевернулся автомобиль. По словам очевидцев, водитель был пьян. «На „кольце“ у Перми-2 пьяный гонщик закончил „покатушки“. Летел по улице Ленина в сторону вокзала и не вошел в поворот. Водитель еле на ногах стоит, не пострадал практически», — рассказ очевидцев опубликован в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Других подробностей нет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД России по Пермскому краю. К месту ДТП прибыли полицейские, спасатели и медики, рассказали пермяки Фото: группа VK «ЧП ДТП Пермь», https://vk.com/al_feed.php?w=wall-69295870_1566624

В прикамской столице на перекрестке с круговым движением у станции Пермь II перевернулся автомобиль. По словам очевидцев, водитель был пьян. «На „кольце“ у Перми-2 пьяный гонщик закончил „покатушки“. Летел по улице Ленина в сторону вокзала и не вошел в поворот. Водитель еле на ногах стоит, не пострадал практически», — рассказ очевидцев опубликован в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Других подробностей нет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД России по Пермскому краю.