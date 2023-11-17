Автомобиль получил значительные повреждения, передают очевидцы (архивное фото)
В прикамской столице на перекрестке с круговым движением у станции Пермь II перевернулся автомобиль. По словам очевидцев, водитель был пьян.
«На „кольце“ у Перми-2 пьяный гонщик закончил „покатушки“. Летел по улице Ленина в сторону вокзала и не вошел в поворот. Водитель еле на ногах стоит, не пострадал практически», — рассказ очевидцев опубликован в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
Других подробностей нет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД России по Пермскому краю.
К месту ДТП прибыли полицейские, спасатели и медики, рассказали пермяки
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