17 ноября 2023

В Перми на перекрестке с круговым движением у ЖД-вокзала перевернулся автомобиль. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль получил значительные повреждения, передают очевидцы (архивное фото) Фото:

В прикамской столице на перекрестке с круговым движением у станции Пермь II перевернулся автомобиль. По словам очевидцев, водитель был пьян.

«На „кольце“ у Перми-2 пьяный гонщик закончил „покатушки“. Летел по улице Ленина в сторону вокзала и не вошел в поворот. Водитель еле на ногах стоит, не пострадал практически», — рассказ очевидцев опубликован в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

Других подробностей нет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД России по Пермскому краю.

К месту ДТП прибыли полицейские, спасатели и медики, рассказали пермяки
К месту ДТП прибыли полицейские, спасатели и медики, рассказали пермяки
Фото:

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В прикамской столице на перекрестке с круговым движением у станции Пермь II перевернулся автомобиль. По словам очевидцев, водитель был пьян. «На „кольце“ у Перми-2 пьяный гонщик закончил „покатушки“. Летел по улице Ленина в сторону вокзала и не вошел в поворот. Водитель еле на ногах стоит, не пострадал практически», — рассказ очевидцев опубликован в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Других подробностей нет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД России по Пермскому краю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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