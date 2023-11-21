Тюменскому строительному бизнесу не хватает специалистов

На тюменском рынке труда размещено 2000 вакансий, связанных со строительством
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Строительство жилого комплекса в рамках КРТ в мкр Эльмаш. Екатеринбург, строители, цемент, фундамент, котлован, строительство, заливка бетона, рабочие на стройке, бетонирование
Тюменским компаниям требуются рабочие и специалисты всех уровней и квалификаций Фото:

Тюменская строительная индустрия столкнулась с дефицитом рабочих рук. В настоящий момент в Тюменской области открыто больше двух тысяч вакансий в сфере строительства, сообщает рекрутинговый ресурс hh.ru.

«На 21 ноября на портале размещено более 2000 вакансий, относящихся к категории „Строительство“, с регионом поиска в Тюменской области. Среди вакансий есть заявки как на рабочих, так и на инженерный состав всех уровней, включая руководителей проектов. Предлагаемая зарплата зависит от квалификации соискателя», — говорится на сайте hh.ru.

Самую большую зарплату готова предложить компания, которой необходим ведущий инженер ПТО. После трудоустройства специалисту будут платить до 200 тысяч рублей в месяц, но от него потребуются не только высокая квалификация и опыт, но и готовность при необходимости переехать в другой регион. Самую низкую зарплату предлагают инженеру-сметчику: нижняя планка по этой вакансии определена на уровне в 20 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что кадровый голод сейчас испытывают и другие сферы бизнеса. В частности, Тюмень вошла в число городов России с наибольшим дефицитом учителей.

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Тюменская строительная индустрия столкнулась с дефицитом рабочих рук. В настоящий момент в Тюменской области открыто больше двух тысяч вакансий в сфере строительства, сообщает рекрутинговый ресурс hh.ru. «На 21 ноября на портале размещено более 2000 вакансий, относящихся к категории „Строительство“, с регионом поиска в Тюменской области. Среди вакансий есть заявки как на рабочих, так и на инженерный состав всех уровней, включая руководителей проектов. Предлагаемая зарплата зависит от квалификации соискателя», — говорится на сайте hh.ru. Самую большую зарплату готова предложить компания, которой необходим ведущий инженер ПТО. После трудоустройства специалисту будут платить до 200 тысяч рублей в месяц, но от него потребуются не только высокая квалификация и опыт, но и готовность при необходимости переехать в другой регион. Самую низкую зарплату предлагают инженеру-сметчику: нижняя планка по этой вакансии определена на уровне в 20 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что кадровый голод сейчас испытывают и другие сферы бизнеса. В частности, Тюмень вошла в число городов России с наибольшим дефицитом учителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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