Тюменскому строительному бизнесу не хватает специалистов

На тюменском рынке труда размещено 2000 вакансий, связанных со строительством

21 ноября 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Тюменским компаниям требуются рабочие и специалисты всех уровней и квалификаций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменская строительная индустрия столкнулась с дефицитом рабочих рук. В настоящий момент в Тюменской области открыто больше двух тысяч вакансий в сфере строительства, сообщает рекрутинговый ресурс hh.ru. «На 21 ноября на портале размещено более 2000 вакансий, относящихся к категории „Строительство“, с регионом поиска в Тюменской области. Среди вакансий есть заявки как на рабочих, так и на инженерный состав всех уровней, включая руководителей проектов. Предлагаемая зарплата зависит от квалификации соискателя», — говорится на сайте hh.ru. Самую большую зарплату готова предложить компания, которой необходим ведущий инженер ПТО. После трудоустройства специалисту будут платить до 200 тысяч рублей в месяц, но от него потребуются не только высокая квалификация и опыт, но и готовность при необходимости переехать в другой регион. Самую низкую зарплату предлагают инженеру-сметчику: нижняя планка по этой вакансии определена на уровне в 20 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что кадровый голод сейчас испытывают и другие сферы бизнеса. В частности, Тюмень вошла в число городов России с наибольшим дефицитом учителей.

Тюменская строительная индустрия столкнулась с дефицитом рабочих рук. В настоящий момент в Тюменской области открыто больше двух тысяч вакансий в сфере строительства, сообщает рекрутинговый ресурс hh.ru. «На 21 ноября на портале размещено более 2000 вакансий, относящихся к категории „Строительство“, с регионом поиска в Тюменской области. Среди вакансий есть заявки как на рабочих, так и на инженерный состав всех уровней, включая руководителей проектов. Предлагаемая зарплата зависит от квалификации соискателя», — говорится на сайте hh.ru. Самую большую зарплату готова предложить компания, которой необходим ведущий инженер ПТО. После трудоустройства специалисту будут платить до 200 тысяч рублей в месяц, но от него потребуются не только высокая квалификация и опыт, но и готовность при необходимости переехать в другой регион. Самую низкую зарплату предлагают инженеру-сметчику: нижняя планка по этой вакансии определена на уровне в 20 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что кадровый голод сейчас испытывают и другие сферы бизнеса. В частности, Тюмень вошла в число городов России с наибольшим дефицитом учителей.