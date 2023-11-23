Жители Пыть-Яха раскритиковали новый проект барби-чиновниц по благоустройству

24 ноября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Жители Пыть-Яха выразили недовольство из-за малого количества развлечений на детской площадке Фото: Денис Моргунов © URA.RU Новый проект управления капитального строительства Пыть-Яха (ХМАО) по благоустройству сквера Есенина не одобрили местные жители. Они пожаловались на опасные МАФы и скудный набор развлечений на детской площадке. Свое негодование по данному поводу жительница Пыть-Яха Александра (имя изменено) выразила в беседе с журналистом URA.RU. «По голосованию жителей Пыть-Яха должен был быть вообще другой проект — с замком и качелями с навесом. В итоге нас поставили перед фактом, что будет совсем другая площадка. Все очень скудно: горка с опасной скользкой лестницей, в которой дети постарше специально застревают и сидят в телефонах, две качели с подсветкой и скульптура медведя, по которой якобы можно лазить, но не получится — очень скользко», — поделилась Александра. Также она отметила, что, несмотря на то, что сдали площадку совсем недавно, все объекты на ее территории уже изрядно испорчены царапинам, а краска на горке облупилась. На благоустройство детской площадки мэрия потратила почти 11 миллионов рублей. Кроме того, УКС затянуло срок сдачи объекта на 3 месяца. В мэрии Пыть-Яха это объяснили нарушением со стороны подрядчика. «На сегодня заказчик (УКС) применил все возможные инструменты к понуждению подрядчика завершить работы: неоднократно были начислены штрафные санкции. Информация о подрядчике будет направлена в Управление федеральной антимонопольной службы для принятия решения о занесении его в реестр недобросовестных поставщиков», — прокомментировали срыв сроков в пресс-службе администрации города. Ранее URA.RU писало о том, что гламурным сотрудницам управления капитального строительства Пыть-Яха пришлось лично отмывать перед приемкой сквер Есенина. А барби-чиновницами их окрестили после откровенных публикаций в соцсетях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый проект управления капитального строительства Пыть-Яха (ХМАО) по благоустройству сквера Есенина не одобрили местные жители. Они пожаловались на опасные МАФы и скудный набор развлечений на детской площадке. Свое негодование по данному поводу жительница Пыть-Яха Александра (имя изменено) выразила в беседе с журналистом URA.RU. «По голосованию жителей Пыть-Яха должен был быть вообще другой проект — с замком и качелями с навесом. В итоге нас поставили перед фактом, что будет совсем другая площадка. Все очень скудно: горка с опасной скользкой лестницей, в которой дети постарше специально застревают и сидят в телефонах, две качели с подсветкой и скульптура медведя, по которой якобы можно лазить, но не получится — очень скользко», — поделилась Александра. Также она отметила, что, несмотря на то, что сдали площадку совсем недавно, все объекты на ее территории уже изрядно испорчены царапинам, а краска на горке облупилась. На благоустройство детской площадки мэрия потратила почти 11 миллионов рублей. Кроме того, УКС затянуло срок сдачи объекта на 3 месяца. В мэрии Пыть-Яха это объяснили нарушением со стороны подрядчика. «На сегодня заказчик (УКС) применил все возможные инструменты к понуждению подрядчика завершить работы: неоднократно были начислены штрафные санкции. Информация о подрядчике будет направлена в Управление федеральной антимонопольной службы для принятия решения о занесении его в реестр недобросовестных поставщиков», — прокомментировали срыв сроков в пресс-службе администрации города. Ранее URA.RU писало о том, что гламурным сотрудницам управления капитального строительства Пыть-Яха пришлось лично отмывать перед приемкой сквер Есенина. А барби-чиновницами их окрестили после откровенных публикаций в соцсетях.