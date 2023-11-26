26 ноября 2023

В Москве задерживается посадка самолета из Магнитогорска из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, самолет, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле
Посадку рейса задержали более чем на шесть часов из-за непогоды Фото:

Посадка рейса из Магнитогорска (Челябинская область) в аэропорт Шереметьево (Москва) задерживается на 6 часов 15 минут. Причиной стали погодные условия, сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта Магнитогорск.

«Рейс SU-1429 Магнитогорск-Москва задерживается. Причина — неблагоприятные погодные условия», — сообщили URA.RU в аэропорту. Посадка рейса была запланирована на 6:45.

Согласно информации магнитогорского аэропорта, теперь самолет приземлится в Шереметьево в 13:00. Из-за непогоды там же задержали посадку рейса и из Сургута (ХМАО).

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Посадка рейса из Магнитогорска (Челябинская область) в аэропорт Шереметьево (Москва) задерживается на 6 часов 15 минут. Причиной стали погодные условия, сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта Магнитогорск. «Рейс SU-1429 Магнитогорск-Москва задерживается. Причина — неблагоприятные погодные условия», — сообщили URA.RU в аэропорту. Посадка рейса была запланирована на 6:45. Согласно информации магнитогорского аэропорта, теперь самолет приземлится в Шереметьево в 13:00. Из-за непогоды там же задержали посадку рейса и из Сургута (ХМАО).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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