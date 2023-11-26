В Москве задерживается посадка самолета из Магнитогорска из-за непогоды

27 ноября 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Посадку рейса задержали более чем на шесть часов из-за непогоды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Посадка рейса из Магнитогорска (Челябинская область) в аэропорт Шереметьево (Москва) задерживается на 6 часов 15 минут. Причиной стали погодные условия, сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта Магнитогорск. «Рейс SU-1429 Магнитогорск-Москва задерживается. Причина — неблагоприятные погодные условия», — сообщили URA.RU в аэропорту. Посадка рейса была запланирована на 6:45. Согласно информации магнитогорского аэропорта, теперь самолет приземлится в Шереметьево в 13:00. Из-за непогоды там же задержали посадку рейса и из Сургута (ХМАО).

Посадка рейса из Магнитогорска (Челябинская область) в аэропорт Шереметьево (Москва) задерживается на 6 часов 15 минут. Причиной стали погодные условия, сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта Магнитогорск. «Рейс SU-1429 Магнитогорск-Москва задерживается. Причина — неблагоприятные погодные условия», — сообщили URA.RU в аэропорту. Посадка рейса была запланирована на 6:45. Согласно информации магнитогорского аэропорта, теперь самолет приземлится в Шереметьево в 13:00. Из-за непогоды там же задержали посадку рейса и из Сургута (ХМАО).