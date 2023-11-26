В Екатеринбурге мужчина поджег дом с двумя подростками

В Екатеринбурге 47-летний мужчина в ночь на 26 ноября поджег деревянный дом, внутри которого находились два подростка. Силовики оперативно задержали хулигана, отметил источник в силовых структурах.
Инцидент произошел в районе озера Шарташ. «В этот момент в доме были женщина, ее 17-летний сын и 15-летний племянник. Мужчина запер двери и поджег их. Женщина с подростками спрятались в комнатах, до этого он бросался в них стульями», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на источник.
Ранее подозреваемый уже был судим за кражи, угон и разбой. Он провел за решеткой 20 лет. После ЧП против него возбуждено уголовно дело. Теперь ему грозит 15 лет лишения свободы. В пресс-службе СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.
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