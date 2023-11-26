26 ноября 2023

В Екатеринбурге мужчина поджег дом с двумя подростками

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
До пожара мужчина бросался стульями в подростков (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 47-летний мужчина в ночь на 26 ноября поджег деревянный дом, внутри которого находились два подростка. Силовики оперативно задержали хулигана, отметил источник в силовых структурах.

Инцидент произошел в районе озера Шарташ. «В этот момент в доме были женщина, ее 17-летний сын и 15-летний племянник. Мужчина запер двери и поджег их. Женщина с подростками спрятались в комнатах, до этого он бросался в них стульями», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на источник.

Ранее подозреваемый уже был судим за кражи, угон и разбой. Он провел за решеткой 20 лет. После ЧП против него возбуждено уголовно дело. Теперь ему грозит 15 лет лишения свободы. В пресс-службе СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

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В Екатеринбурге 47-летний мужчина в ночь на 26 ноября поджег деревянный дом, внутри которого находились два подростка. Силовики оперативно задержали хулигана, отметил источник в силовых структурах. Инцидент произошел в районе озера Шарташ. «В этот момент в доме были женщина, ее 17-летний сын и 15-летний племянник. Мужчина запер двери и поджег их. Женщина с подростками спрятались в комнатах, до этого он бросался в них стульями», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на источник. Ранее подозреваемый уже был судим за кражи, угон и разбой. Он провел за решеткой 20 лет. После ЧП против него возбуждено уголовно дело. Теперь ему грозит 15 лет лишения свободы. В пресс-службе СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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