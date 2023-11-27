Депутаты Сургута лишились компенсации за обеды в командировках

Депутатам возмещали 300 рублей за обед в однодневной командировке Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутаты думы Сургута лишились компенсации за обеды во время однодневных командировок. Информация об этом была озвучена во время депутатских слушаний, передает корреспондент URA.RU из городской думы.

«Вносится поправка, предусматривающая исключение компенсации 300 рублей на питание. Компенсация не положена, если депутат участвует в мероприятии и по характеру этого мероприятия он может в этот же день вернуться обратно», — сообщила руководитель аппарата Думы города Елена Кураева.

Как сообщила Кураева, поправка об исключении компенсации на питание была принята по аналогии с городской администрацией. Несколько месяцев назад чиновникам убрали компенсацию за обеды в однодневных командировках.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко лишился возможности пользоваться VIP-залами в аэропортах. Решение было принято депутатами на заседании думского комитета по бюджету, экономике и финансов.