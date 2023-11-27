Сертификатом на кружки и секции воспользовалось 85 тысяч челябинских школьников

28 ноября 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

Допобразование — это инвестиция в будущее детей, заявила Ирина Гехт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области более 85 тысяч школьников обучается в секциях и кружках по социальному сертификату. Бесплатное дополнительное образование предоставляется по шести направлениям: от спортивного до естественнонаучного. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт в своих соцсетях. «С начала нового учебного года уже 85 381 ребенок обучается в кружках и секциях, оплачивая образовательные услуги сертификатом. В области сертификат на допобразование можно использовать в 291 организации, которые предлагают 2 505 программ по шести направлениям: художественному, физкультурно-спортивному, социально-гуманитарному, техническому, естественнонаучному и туристско-краеведческому», — написала Гехт в своем telegram-канале. Вице-губернатор отметила, что сертификат можно получить через портал Госуслуг. По нему школьников можно записать в любые организации и по любым направлениям, которые внесены в Региональный навигатор. Наибольшая активность заспавшихся на занятия отмечены в Челябинске, заметила Гехт. «Больше всего выдано сертификатов в Челябинске — 44 326 документов. Хорошо идут Магнитогорск (9 396), Копейск (2 163), Миасс (3 204), Озерск (1 835). На других территориях есть, над чем работать, особенно там, где создаются IT-кубы, „Точки роста“, „Кванториумы“ и другие центры. Допобразование — это важная инвестиция в будущее детей», — заявила первый заместитель губернатора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области более 85 тысяч школьников обучается в секциях и кружках по социальному сертификату. Бесплатное дополнительное образование предоставляется по шести направлениям: от спортивного до естественнонаучного. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт в своих соцсетях. «С начала нового учебного года уже 85 381 ребенок обучается в кружках и секциях, оплачивая образовательные услуги сертификатом. В области сертификат на допобразование можно использовать в 291 организации, которые предлагают 2 505 программ по шести направлениям: художественному, физкультурно-спортивному, социально-гуманитарному, техническому, естественнонаучному и туристско-краеведческому», — написала Гехт в своем telegram-канале. Вице-губернатор отметила, что сертификат можно получить через портал Госуслуг. По нему школьников можно записать в любые организации и по любым направлениям, которые внесены в Региональный навигатор. Наибольшая активность заспавшихся на занятия отмечены в Челябинске, заметила Гехт. «Больше всего выдано сертификатов в Челябинске — 44 326 документов. Хорошо идут Магнитогорск (9 396), Копейск (2 163), Миасс (3 204), Озерск (1 835). На других территориях есть, над чем работать, особенно там, где создаются IT-кубы, „Точки роста“, „Кванториумы“ и другие центры. Допобразование — это важная инвестиция в будущее детей», — заявила первый заместитель губернатора.