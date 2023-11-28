Общество Путин отметил повышение качества медпомощи в России 28 ноября 2023 в 22:09 Размер текста - 17 + Сбережение российского народа — приоритет для правительства страны, подчеркнул Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России улучшилось качество медицинского обсаживания. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. «Повышение качества и доступности медицинской помощи матери и ребенку мы определили как один из ключевых приоритетов национального проекта здравоохранения», — подчеркнул Путин во время открытия новых и реконструированных объектов здравоохранения в регионах. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Российский лидер подчеркнул, что сбережение российского народа является для правительства страны приоритетом на многие поколения вперед. Из этого следует, что модернизированные больницы для страны являются новым стандартом качества, подытожил он. Накануне Путин отметил работу благотворительной организации Российский Красный Крест (РКК), которая сыграла важную роль в оказании медпомощи россиянам. Он также неоднократно посещал центры, где проходят лечение дети с онкологией. Такими визитами президент показывает, как в России развивается здравоохранение в целом, считает политолог Арсений Майоров. В России улучшилось качество медицинского обсаживания. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. «Повышение качества и доступности медицинской помощи матери и ребенку мы определили как один из ключевых приоритетов национального проекта здравоохранения», — подчеркнул Путин во время открытия новых и реконструированных объектов здравоохранения в регионах. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Российский лидер подчеркнул, что сбережение российского народа является для правительства страны приоритетом на многие поколения вперед. Из этого следует, что модернизированные больницы для страны являются новым стандартом качества, подытожил он. Накануне Путин отметил работу благотворительной организации Российский Красный Крест (РКК), которая сыграла важную роль в оказании медпомощи россиянам. Он также неоднократно посещал центры, где проходят лечение дети с онкологией. Такими визитами президент показывает, как в России развивается здравоохранение в целом, считает политолог Арсений Майоров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям