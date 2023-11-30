Политологи назвали главную особенность обращения Комаровой к жителям ХМАО

Политолог Розенко: жители ХМАО стали соавторами обращения Комаровой на 2024 год

30 ноября 2023 в 19:07 Размер текста - 17 +

Перед годовым отчетом Наталья Комарова провела встречи с жителями Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Главной особенностью обращения губернатора ХМАО Натальи Комаровой к югорчанам на 2024 год стало включение идей жителей в финальный документ, с которым и выступила глава региона. Таким мнением с URA.RU поделились политологи Святослав Розенко и Надежда Ушакова. Розенко в разговоре с журналистом агентства отметил, что перед выступлением с обращением губернатор ХМАО объехала весь регион и пообщалась с югорчанами в каждом из 22-ух муниципалитетов. «Насколько я понимаю, конкретный процесс работы по болевым точкам идет непосредственно управленческим звеном, которые за это отвечают. Поэтому это заставляет их двигаться, шевелиться и решать проблематику. Тут еще важен и обратный отклик. Если народ идет с обращениями, жалобами, ходатайствами и так далее, значит, необходима и обратная связь», — считает Розенко. Наиболее активные жители ХМАО, чьи идеи были взяты на вооружение окружными властями, были приглашены в Ханты-Мансийск на оглашение самого обращения главы региона. Политолог Ушакова считает, что таким образом Комарова удовлетворила запрос людей на консолидацию с властью, который сейчас востребован в обществе. «Наталья Владимировна со старта своего управления регионом всегда пристальное внимание уделяла мнению югорчан. То, что в этом году этот принцип был взят за основу послания — это как мост между властью и населением. Показан принцип совместного решения вопросов, включенности жителей в развитие округа», — прокомментировала политолог Ушакова. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры в своем обращении заявила о новых мерах поддержки семей. А также отчиталась об объемах сдачи жилья в округе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главной особенностью обращения губернатора ХМАО Натальи Комаровой к югорчанам на 2024 год стало включение идей жителей в финальный документ, с которым и выступила глава региона. Таким мнением с URA.RU поделились политологи Святослав Розенко и Надежда Ушакова. Розенко в разговоре с журналистом агентства отметил, что перед выступлением с обращением губернатор ХМАО объехала весь регион и пообщалась с югорчанами в каждом из 22-ух муниципалитетов. «Насколько я понимаю, конкретный процесс работы по болевым точкам идет непосредственно управленческим звеном, которые за это отвечают. Поэтому это заставляет их двигаться, шевелиться и решать проблематику. Тут еще важен и обратный отклик. Если народ идет с обращениями, жалобами, ходатайствами и так далее, значит, необходима и обратная связь», — считает Розенко. Наиболее активные жители ХМАО, чьи идеи были взяты на вооружение окружными властями, были приглашены в Ханты-Мансийск на оглашение самого обращения главы региона. Политолог Ушакова считает, что таким образом Комарова удовлетворила запрос людей на консолидацию с властью, который сейчас востребован в обществе. «Наталья Владимировна со старта своего управления регионом всегда пристальное внимание уделяла мнению югорчан. То, что в этом году этот принцип был взят за основу послания — это как мост между властью и населением. Показан принцип совместного решения вопросов, включенности жителей в развитие округа», — прокомментировала политолог Ушакова. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры в своем обращении заявила о новых мерах поддержки семей. А также отчиталась об объемах сдачи жилья в округе.