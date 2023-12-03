Подоляк: Украина не способна достичь военного производства на уровне РФ

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк, stock
Подоляк признал неспособность Украины нарастить военное производство без помощи Запада Фото:

Украина не способна самостоятельно нарастить военное производство до паритета с Россией. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

«Украина готова дойти до конца, но при совместном с Западом технологическом рывке. <…> Сама Украина не сможет нарастить такое количество военного производства, чтобы получить паритет с Россией», — признал в интервью youtube-каналу агентства УНИАН Подоляк.

В декабре 2023 года в США заявили, что не станут поставлять Украине реактивные снаряды GLSDB с дальнобойностью до 150 километров в 2023 году. Сроки перенесены на 2024 год, сообщил источник в Пентагоне. Осенью 2022 года компания Boeing предложила американскому правительству приобрести у нее снаряды GLSDB и поставить их Украине, однако сроки поставки сдвигались несколько раз в 2023 году.

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Украина не способна самостоятельно нарастить военное производство до паритета с Россией. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. «Украина готова дойти до конца, но при совместном с Западом технологическом рывке. <…> Сама Украина не сможет нарастить такое количество военного производства, чтобы получить паритет с Россией», — признал в интервью youtube-каналу агентства УНИАН Подоляк. В декабре 2023 года в США заявили, что не станут поставлять Украине реактивные снаряды GLSDB с дальнобойностью до 150 километров в 2023 году. Сроки перенесены на 2024 год, сообщил источник в Пентагоне. Осенью 2022 года компания Boeing предложила американскому правительству приобрести у нее снаряды GLSDB и поставить их Украине, однако сроки поставки сдвигались несколько раз в 2023 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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