Подоляк: Украина не способна достичь военного производства на уровне РФ

03 декабря 2023 в 23:08 Размер текста - 17 +

Подоляк признал неспособность Украины нарастить военное производство без помощи Запада Фото: Официальный сайт президента Украины Украина не способна самостоятельно нарастить военное производство до паритета с Россией. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. «Украина готова дойти до конца, но при совместном с Западом технологическом рывке. <…> Сама Украина не сможет нарастить такое количество военного производства, чтобы получить паритет с Россией», — признал в интервью youtube-каналу агентства УНИАН Подоляк. В декабре 2023 года в США заявили, что не станут поставлять Украине реактивные снаряды GLSDB с дальнобойностью до 150 километров в 2023 году. Сроки перенесены на 2024 год, сообщил источник в Пентагоне. Осенью 2022 года компания Boeing предложила американскому правительству приобрести у нее снаряды GLSDB и поставить их Украине, однако сроки поставки сдвигались несколько раз в 2023 году.

Украина не способна самостоятельно нарастить военное производство до паритета с Россией. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. «Украина готова дойти до конца, но при совместном с Западом технологическом рывке. <…> Сама Украина не сможет нарастить такое количество военного производства, чтобы получить паритет с Россией», — признал в интервью youtube-каналу агентства УНИАН Подоляк. В декабре 2023 года в США заявили, что не станут поставлять Украине реактивные снаряды GLSDB с дальнобойностью до 150 километров в 2023 году. Сроки перенесены на 2024 год, сообщил источник в Пентагоне. Осенью 2022 года компания Boeing предложила американскому правительству приобрести у нее снаряды GLSDB и поставить их Украине, однако сроки поставки сдвигались несколько раз в 2023 году.