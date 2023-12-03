03 декабря 2023
02 декабря 2023
01 декабря 2023

В школах ХМАО отменили занятия для второй смены из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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В большей части городов отменили школьные занятия у начальных классов из-за морозов Фото:

Во ХМАО из-за морозов отменили занятия в школах у учеников второй смены. Об этом сообщается на портале «Госуслуги».

«Занятия второй смены с 1-го по 4-й класс отменяются. На момент объявления температура составила от — 27 градусов. Ветер слабый до четырех метров в секунду», — говорится в объявлении на портале.

Занятия учеников начальных классов отменены в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Когалыме, Лангепасе, Мегионе, Нягани, Покачах. В Березовском, Белоярском районах и Радужном актировка коснулась школьников с 1-го по 8-й классы, поскольку температура воздуха в этих районах опустилась ниже 30 градусов мороза.

Не отменили занятия в Ханты-Мансийске, Югорске, Урае и Кондинском районе, так как температурные условия не превышают пороговых для объявления актировки второй смены.

Ранее URA.RU писало, что 4 декабря в ХМАО объявили актировку для школьников, которые учатся в первую смену. Занятия отменили у учеников начальных классов.

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Во ХМАО из-за морозов отменили занятия в школах у учеников второй смены. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Занятия второй смены с 1-го по 4-й класс отменяются. На момент объявления температура составила от — 27 градусов. Ветер слабый до четырех метров в секунду», — говорится в объявлении на портале. Занятия учеников начальных классов отменены в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Когалыме, Лангепасе, Мегионе, Нягани, Покачах. В Березовском, Белоярском районах и Радужном актировка коснулась школьников с 1-го по 8-й классы, поскольку температура воздуха в этих районах опустилась ниже 30 градусов мороза. Не отменили занятия в Ханты-Мансийске, Югорске, Урае и Кондинском районе, так как температурные условия не превышают пороговых для объявления актировки второй смены. Ранее URA.RU писало, что 4 декабря в ХМАО объявили актировку для школьников, которые учатся в первую смену. Занятия отменили у учеников начальных классов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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