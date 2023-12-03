В школах ХМАО отменили занятия для второй смены из-за морозов

Во ХМАО из-за морозов отменили занятия в школах у учеников второй смены. Об этом сообщается на портале «Госуслуги».
«Занятия второй смены с 1-го по 4-й класс отменяются. На момент объявления температура составила от — 27 градусов. Ветер слабый до четырех метров в секунду», — говорится в объявлении на портале.
Занятия учеников начальных классов отменены в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Когалыме, Лангепасе, Мегионе, Нягани, Покачах. В Березовском, Белоярском районах и Радужном актировка коснулась школьников с 1-го по 8-й классы, поскольку температура воздуха в этих районах опустилась ниже 30 градусов мороза.
Не отменили занятия в Ханты-Мансийске, Югорске, Урае и Кондинском районе, так как температурные условия не превышают пороговых для объявления актировки второй смены.
Ранее URA.RU писало, что 4 декабря в ХМАО объявили актировку для школьников, которые учатся в первую смену. Занятия отменили у учеников начальных классов.
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