В аэропорту ХМАО на четыре часа задержали рейсы в Сургут и Санкт-Петербург

Рейс из Ханты-Мансийска в Сургут задержали на четыре часа
В аэропорту Ханты-Мансийска задержали два рейса: в Сургут и в Санкт-Петербург. В справочной аэровокзала агентству сообщили, что самолеты вылетят с опозданием на четыре часа.
«Рейс авиакомпании Utair в Сургут вместо 16:20 вылетит в 20:30 — вылет задерживается по техническим причинам. Самолет „РусЛайн“ отправится в Санкт- Петербург в 23:45 из-за позднего прибытия воздушного судна: время вылета по расписанию — 19:45», — сообщили в справочной службе аэропорта.
Ранее URA. RU писало, что в аэропортах ХМАО задерживается вылет рейсов в Москву. Задержка произошла из-за метели в столице.
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