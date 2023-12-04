В аэропорту ХМАО на четыре часа задержали рейсы в Сургут и Санкт-Петербург

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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, самолет, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле
Рейс из Ханты-Мансийска в Сургут задержали на четыре часа Фото:

В аэропорту Ханты-Мансийска задержали два рейса: в Сургут и в Санкт-Петербург. В справочной аэровокзала агентству сообщили, что самолеты вылетят с опозданием на четыре часа.

«Рейс авиакомпании Utair в Сургут вместо 16:20 вылетит в 20:30 — вылет задерживается по техническим причинам. Самолет „РусЛайн“ отправится в Санкт- Петербург в 23:45 из-за позднего прибытия воздушного судна: время вылета по расписанию — 19:45», — сообщили в справочной службе аэропорта.

Ранее URA. RU писало, что в аэропортах ХМАО задерживается вылет рейсов в Москву. Задержка произошла из-за метели в столице.

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В аэропорту Ханты-Мансийска задержали два рейса: в Сургут и в Санкт-Петербург. В справочной аэровокзала агентству сообщили, что самолеты вылетят с опозданием на четыре часа. «Рейс авиакомпании Utair в Сургут вместо 16:20 вылетит в 20:30 — вылет задерживается по техническим причинам. Самолет „РусЛайн“ отправится в Санкт- Петербург в 23:45 из-за позднего прибытия воздушного судна: время вылета по расписанию — 19:45», — сообщили в справочной службе аэропорта. Ранее URA. RU писало, что в аэропортах ХМАО задерживается вылет рейсов в Москву. Задержка произошла из-за метели в столице.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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