Осенью челябинцы переключились на комедии

KION: челябинцы осенью стали смотреть больше комедий

05 декабря 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

В холода челябинцы увеличили домашние кинопросмотры Фото: Анна Майорова © URA.RU Осенью жители Челябинской области предпочитали смотреть комедии. Как URA.RU сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION, в пятерке лидеров показа два фильма относятся к данному жанру. «Самым популярным жанром среди челябинцев стала комедия. Именно такие картины жители региона смотрели чаще всего. Самым востребованным среди зрителей области актером стал Керем Бюрсин, известный по турецким кинопроектам. Больше всего времени в этом сезоне жители региона провели за просмотром сериалов с его участием», — сообщили в кинотеатре экосистемы МТС. С наступлением осени время просмотра возросло в сравнении с летом на 6%, по телевизору и десктопных устройств — на 12%. Осенью выросла популярность сериалов в сравнении с односерийными проектами. Аналитики узнали, что владело предпочтениями челябинцев с 1 сентября по 30 ноября. Выяснилось, что первое место по просмотрам заняла турецкая мелодрама «Постучись в мою дверь» (возрастное ограничение 16+). За ней следуют российские картины: драмеди о чиновнице, которой понадобился орган для трансплантации, «Почка 2» (18+), комедия «Родители строгого режима» (16+), детективная драма «Обоюдное согласие» (18+) и драма о рынке эскорт-услуг «Жизнь по вызову 2» (18+). Некоторые фильмы списка остались на верхних границах рейтинга с лета. Это относится к трем последним картинам осеннего топа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Осенью жители Челябинской области предпочитали смотреть комедии. Как URA.RU сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION, в пятерке лидеров показа два фильма относятся к данному жанру. «Самым популярным жанром среди челябинцев стала комедия. Именно такие картины жители региона смотрели чаще всего. Самым востребованным среди зрителей области актером стал Керем Бюрсин, известный по турецким кинопроектам. Больше всего времени в этом сезоне жители региона провели за просмотром сериалов с его участием», — сообщили в кинотеатре экосистемы МТС. С наступлением осени время просмотра возросло в сравнении с летом на 6%, по телевизору и десктопных устройств — на 12%. Осенью выросла популярность сериалов в сравнении с односерийными проектами. Аналитики узнали, что владело предпочтениями челябинцев с 1 сентября по 30 ноября. Выяснилось, что первое место по просмотрам заняла турецкая мелодрама «Постучись в мою дверь» (возрастное ограничение 16+). За ней следуют российские картины: драмеди о чиновнице, которой понадобился орган для трансплантации, «Почка 2» (18+), комедия «Родители строгого режима» (16+), детективная драма «Обоюдное согласие» (18+) и драма о рынке эскорт-услуг «Жизнь по вызову 2» (18+). Некоторые фильмы списка остались на верхних границах рейтинга с лета. Это относится к трем последним картинам осеннего топа.