Летом челябинцы стали чаще смотреть кинофильмы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Челябинска летом полюбили сериал «Жизнь по вызову» про эскортниц. Как URA.RU рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION, картина вошла в топ зрительских предпочтений наряду с другими шоу.

«Летом жители региона увеличили время просмотра фильмов и сериалов на 15% по сравнению с зимой и весной. В пятерку наиболее популярных кинопроектов в первые два летних месяца вошла драма о рынке эскорт-услуг „Жизнь по вызову“», — отметили URA.RU в кинотеатре KION от МТС.

Среди других проектов самыми смотрибельными стали «Желтый глаз тигра», «Бэби-тур», «Родители строгого режима» и «Обоюдное согласие». Две картины созданы самим онлайн-кинотеатром.

Специалисты объяснили рост востребованности фильмов отпускным сезоном. За городом или в дороге челябинцы скрашивают досуг просмотром любимого кино. При этом выросли просмотры с мобильных телефонов.

Аналитики отметили, что чаще зрители Челябинска отдавали предпочтения российским фильмам и сериалам. Все картины из топ-5 созданы в РФ.