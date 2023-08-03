Летом челябинцы увлеклись сериалом про эскортниц. Фото

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Летом челябинцы стали чаще смотреть кинофильмы Фото:

Жители Челябинска летом полюбили сериал «Жизнь по вызову» про эскортниц. Как URA.RU рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION, картина вошла в топ зрительских предпочтений наряду с другими шоу.

«Летом жители региона увеличили время просмотра фильмов и сериалов на 15% по сравнению с зимой и весной. В пятерку наиболее популярных кинопроектов в первые два летних месяца вошла драма о рынке эскорт-услуг „Жизнь по вызову“», — отметили URA.RU в кинотеатре KION от МТС.

Среди других проектов самыми смотрибельными стали «Желтый глаз тигра», «Бэби-тур», «Родители строгого режима» и «Обоюдное согласие». Две картины созданы самим онлайн-кинотеатром.

Специалисты объяснили рост востребованности фильмов отпускным сезоном. За городом или в дороге челябинцы скрашивают досуг просмотром любимого кино. При этом выросли просмотры с мобильных телефонов.

Аналитики отметили, что чаще зрители Челябинска отдавали предпочтения российским фильмам и сериалам. Все картины из топ-5 созданы в РФ.

Павел Прилучный стал летом главным кинокумиром челябинцев
Павел Прилучный стал летом главным кинокумиром челябинцев
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Жители Челябинска летом полюбили сериал «Жизнь по вызову» про эскортниц. Как URA.RU рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION, картина вошла в топ зрительских предпочтений наряду с другими шоу. «Летом жители региона увеличили время просмотра фильмов и сериалов на 15% по сравнению с зимой и весной. В пятерку наиболее популярных кинопроектов в первые два летних месяца вошла драма о рынке эскорт-услуг „Жизнь по вызову“», — отметили URA.RU в кинотеатре KION от МТС. Среди других проектов самыми смотрибельными стали «Желтый глаз тигра», «Бэби-тур», «Родители строгого режима» и «Обоюдное согласие». Две картины созданы самим онлайн-кинотеатром. Специалисты объяснили рост востребованности фильмов отпускным сезоном. За городом или в дороге челябинцы скрашивают досуг просмотром любимого кино. При этом выросли просмотры с мобильных телефонов. Аналитики отметили, что чаще зрители Челябинска отдавали предпочтения российским фильмам и сериалам. Все картины из топ-5 созданы в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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