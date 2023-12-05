Главный пермский оппозиционер Окунев переехал в Санкт-Петербург вместе с семьей

06 декабря 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Константин Окунев приобрел квартиру в Санкт-Петербурге Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Главный пермский оппозиционер, бизнесмен и экс-депутат законодательного собрания Прикамья Константин Окунев переехал вместе со своей семьей в Санкт-Петербург. Информацию URA.RU сообщил источник в политэлитах региона. «Окунев купил в Санкт-Петербурге квартиру и переехал вместе с семьей туда», — сказал URA.RU источник. Другой собеседник информагентства уточнил, что чета Окуневых приобрела недвижимость на Невском проспекте. В северную столицу, по словам инсайдера, оппозиционер переехал «в конце октября и забрал из пермской школы №22 своего сына». Сам Окунев в беседе с корреспондентом URA.RU опроверг информацию о переезде. «5 декабря мы отметили с друзьями 55-летие. Никуда не переехал. В Питере бываю часто и подолгу у дочери, которая уже 5 лет живет и работает в этом замечательном городе», — пояснил бизнесмен. Окунев известен в Перми, как основатель торговой сети «Добрыня». В разные годы являлся депутатом Пермской городской думы, а затем — законодательного собрания Пермского края. Пермяк состоял в оппозиции к действующей власти. После ухода из краевого парламента Окунев создал общественно-политическое движение «Выбор». Он выдвинул свою кандидатуру на должность губернатора Пермского края, но не был допущен до выборов, поскольку не прошел муниципальный фильтр. В 2022-23 году бизнесмен был неоднократно оштрафован за дискредитацию российской армии, а также за оскорбление президента РФ Владимира Путина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главный пермский оппозиционер, бизнесмен и экс-депутат законодательного собрания Прикамья Константин Окунев переехал вместе со своей семьей в Санкт-Петербург. Информацию URA.RU сообщил источник в политэлитах региона. «Окунев купил в Санкт-Петербурге квартиру и переехал вместе с семьей туда», — сказал URA.RU источник. Другой собеседник информагентства уточнил, что чета Окуневых приобрела недвижимость на Невском проспекте. В северную столицу, по словам инсайдера, оппозиционер переехал «в конце октября и забрал из пермской школы №22 своего сына». Сам Окунев в беседе с корреспондентом URA.RU опроверг информацию о переезде. «5 декабря мы отметили с друзьями 55-летие. Никуда не переехал. В Питере бываю часто и подолгу у дочери, которая уже 5 лет живет и работает в этом замечательном городе», — пояснил бизнесмен. Окунев известен в Перми, как основатель торговой сети «Добрыня». В разные годы являлся депутатом Пермской городской думы, а затем — законодательного собрания Пермского края. Пермяк состоял в оппозиции к действующей власти. После ухода из краевого парламента Окунев создал общественно-политическое движение «Выбор». Он выдвинул свою кандидатуру на должность губернатора Пермского края, но не был допущен до выборов, поскольку не прошел муниципальный фильтр. В 2022-23 году бизнесмен был неоднократно оштрафован за дискредитацию российской армии, а также за оскорбление президента РФ Владимира Путина.