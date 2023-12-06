Челябинская резиденция Деда Мороза вошла в топ рекомендаций путешествий по Уралу

07 декабря 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

В Челябинской области есть свой Терем Деда Мороза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Резиденция Деда Мороза в Копейске, городе-спутнике Челябинска, вошла в список уральских локаций, рекомендуемых Яндекс путешествиями. Здесь туристы могут познакомиться с главным новогодним волшебником и посмотреть на его быт в Тереме. «Если вы и ваши дети хотите встретиться именно с Дедом Морозом, то одним из лучших мест для такого праздничного визита станет деревня „Горка“ в городе Копейске недалеко от Челябинска. Окунуться в атмосферу праздника помогут не только сам Дед Мороз, но и Снегурочка, Морозенок, Сказочница и другие волшебные персонажи», — сообщают авторы подборки. В сообществах сказочной деревни указано, что они работают только по предварительной записи. Они предлагают поучаствовать в увлекательной экскурсии, оставить письмо главному волшебнику зимы и позиционируют себя как первое тематическое сообщество региона, посвященное детям и сказке. Кроме Терема Деда Мороза в деревне можно заглянуть к настоящей бабушке Яге, поиграть с домовенком Кузей, представить себя индейцем и даже встретиться с хозяином Уральских гор и хранителем Южного Урала — царем Семигором.

Резиденция Деда Мороза в Копейске, городе-спутнике Челябинска, вошла в список уральских локаций, рекомендуемых Яндекс путешествиями. Здесь туристы могут познакомиться с главным новогодним волшебником и посмотреть на его быт в Тереме. «Если вы и ваши дети хотите встретиться именно с Дедом Морозом, то одним из лучших мест для такого праздничного визита станет деревня „Горка“ в городе Копейске недалеко от Челябинска. Окунуться в атмосферу праздника помогут не только сам Дед Мороз, но и Снегурочка, Морозенок, Сказочница и другие волшебные персонажи», — сообщают авторы подборки. В сообществах сказочной деревни указано, что они работают только по предварительной записи. Они предлагают поучаствовать в увлекательной экскурсии, оставить письмо главному волшебнику зимы и позиционируют себя как первое тематическое сообщество региона, посвященное детям и сказке. Кроме Терема Деда Мороза в деревне можно заглянуть к настоящей бабушке Яге, поиграть с домовенком Кузей, представить себя индейцем и даже встретиться с хозяином Уральских гор и хранителем Южного Урала — царем Семигором.