06 декабря 2023

Челябинская резиденция Деда Мороза вошла в топ рекомендаций путешествий по Уралу

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области есть свой Терем Деда Мороза Фото:

Резиденция Деда Мороза в Копейске, городе-спутнике Челябинска, вошла в список уральских локаций, рекомендуемых Яндекс путешествиями. Здесь туристы могут познакомиться с главным новогодним волшебником и посмотреть на его быт в Тереме.

«Если вы и ваши дети хотите встретиться именно с Дедом Морозом, то одним из лучших мест для такого праздничного визита станет деревня „Горка“ в городе Копейске недалеко от Челябинска. Окунуться в атмосферу праздника помогут не только сам Дед Мороз, но и Снегурочка, Морозенок, Сказочница и другие волшебные персонажи», — сообщают авторы подборки.

В сообществах сказочной деревни указано, что они работают только по предварительной записи. Они предлагают поучаствовать в увлекательной экскурсии, оставить письмо главному волшебнику зимы и позиционируют себя как первое тематическое сообщество региона, посвященное детям и сказке. Кроме Терема Деда Мороза в деревне можно заглянуть к настоящей бабушке Яге, поиграть с домовенком Кузей, представить себя индейцем и даже встретиться с хозяином Уральских гор и хранителем Южного Урала — царем Семигором.

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Резиденция Деда Мороза в Копейске, городе-спутнике Челябинска, вошла в список уральских локаций, рекомендуемых Яндекс путешествиями. Здесь туристы могут познакомиться с главным новогодним волшебником и посмотреть на его быт в Тереме. «Если вы и ваши дети хотите встретиться именно с Дедом Морозом, то одним из лучших мест для такого праздничного визита станет деревня „Горка“ в городе Копейске недалеко от Челябинска. Окунуться в атмосферу праздника помогут не только сам Дед Мороз, но и Снегурочка, Морозенок, Сказочница и другие волшебные персонажи», — сообщают авторы подборки. В сообществах сказочной деревни указано, что они работают только по предварительной записи. Они предлагают поучаствовать в увлекательной экскурсии, оставить письмо главному волшебнику зимы и позиционируют себя как первое тематическое сообщество региона, посвященное детям и сказке. Кроме Терема Деда Мороза в деревне можно заглянуть к настоящей бабушке Яге, поиграть с домовенком Кузей, представить себя индейцем и даже встретиться с хозяином Уральских гор и хранителем Южного Урала — царем Семигором.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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