06 декабря 2023

На месторождении в ХМАО погиб вахтовик из Волгоградской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Трагедия произошла на Южно-Ляминском месторождении Фото:

Рабочий «Сургутнефтегаза» погиб, сорвавшись с 20-метровой высоты. ЧП произошло на Южно-Ляминском месторождении в ХМАО. Информацию об этом URA.RU подтвердили в СУ СКР по Югре.

«На месте работает следователь. По данному факту организована проверка», — рассказали журналисту URA.RU в СУ СКР по ХМАО.

По данным Ural Mash, погибшему 23 года. Он приехал из Волгоградской области и работал на Южно-Ляминском месторождении. Когда его коллеги проходили инструктаж по технике безопасности, мужчине болел. Приступив к работе, он залез на подъемник, но плохо пристегнулся к опоре, поскользнулся и упал.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО погиб вахтовик, ударившись головой о трубу. Трагедия произошла на одном из месторождений Тазовского района.

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Рабочий «Сургутнефтегаза» погиб, сорвавшись с 20-метровой высоты. ЧП произошло на Южно-Ляминском месторождении в ХМАО. Информацию об этом URA.RU подтвердили в СУ СКР по Югре. «На месте работает следователь. По данному факту организована проверка», — рассказали журналисту URA.RU в СУ СКР по ХМАО. По данным Ural Mash, погибшему 23 года. Он приехал из Волгоградской области и работал на Южно-Ляминском месторождении. Когда его коллеги проходили инструктаж по технике безопасности, мужчине болел. Приступив к работе, он залез на подъемник, но плохо пристегнулся к опоре, поскользнулся и упал. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО погиб вахтовик, ударившись головой о трубу. Трагедия произошла на одном из месторождений Тазовского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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