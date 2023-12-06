Происшествия На месторождении в ХМАО погиб вахтовик из Волгоградской области 07 декабря 2023 в 15:17 Размер текста - 17 + Трагедия произошла на Южно-Ляминском месторождении Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Рабочий «Сургутнефтегаза» погиб, сорвавшись с 20-метровой высоты. ЧП произошло на Южно-Ляминском месторождении в ХМАО. Информацию об этом URA.RU подтвердили в СУ СКР по Югре. «На месте работает следователь. По данному факту организована проверка», — рассказали журналисту URA.RU в СУ СКР по ХМАО. По данным Ural Mash, погибшему 23 года. Он приехал из Волгоградской области и работал на Южно-Ляминском месторождении. Когда его коллеги проходили инструктаж по технике безопасности, мужчине болел. Приступив к работе, он залез на подъемник, но плохо пристегнулся к опоре, поскользнулся и упал. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО погиб вахтовик, ударившись головой о трубу. Трагедия произошла на одном из месторождений Тазовского района. Рабочий «Сургутнефтегаза» погиб, сорвавшись с 20-метровой высоты. ЧП произошло на Южно-Ляминском месторождении в ХМАО. Информацию об этом URA.RU подтвердили в СУ СКР по Югре. «На месте работает следователь. По данному факту организована проверка», — рассказали журналисту URA.RU в СУ СКР по ХМАО. По данным Ural Mash, погибшему 23 года. Он приехал из Волгоградской области и работал на Южно-Ляминском месторождении. Когда его коллеги проходили инструктаж по технике безопасности, мужчине болел. Приступив к работе, он залез на подъемник, но плохо пристегнулся к опоре, поскользнулся и упал. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО погиб вахтовик, ударившись головой о трубу. Трагедия произошла на одном из месторождений Тазовского района. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям