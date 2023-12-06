На месторождении в ХМАО погиб вахтовик из Волгоградской области

Рабочий «Сургутнефтегаза» погиб, сорвавшись с 20-метровой высоты. ЧП произошло на Южно-Ляминском месторождении в ХМАО. Информацию об этом URA.RU подтвердили в СУ СКР по Югре.
«На месте работает следователь. По данному факту организована проверка», — рассказали журналисту URA.RU в СУ СКР по ХМАО.
По данным Ural Mash, погибшему 23 года. Он приехал из Волгоградской области и работал на Южно-Ляминском месторождении. Когда его коллеги проходили инструктаж по технике безопасности, мужчине болел. Приступив к работе, он залез на подъемник, но плохо пристегнулся к опоре, поскользнулся и упал.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО погиб вахтовик, ударившись головой о трубу. Трагедия произошла на одном из месторождений Тазовского района.
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