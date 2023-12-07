Пермячку осудили за защиту пьяного мужа от полиции

Женщина признана виновной в административном правонарушении
Жительницу Соликамска (Пермский край) осудили за то, что она пыталась спасти своего мужа от доставления в отдел полиции. Женщина признана виновной в административном правонарушении.
«Жительница Соликамска препятствовала полицейским выполнять их обязанности. Правоохранители хотели доставить мужчину в отдел полиции за распитие алкоголя в общественном месте, но жена нарушителя пыталась им помешать», — сообщается на сайте Соликамского городского суда.
В отношении было возбуждено административное дело. Она признана виновной и должна будет выплатить 2000 рублей штрафа.
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