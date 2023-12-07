07 декабря 2023

Пермячку осудили за защиту пьяного мужа от полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина признана виновной в административном правонарушении Фото:

Жительницу Соликамска (Пермский край) осудили за то, что она пыталась спасти своего мужа от доставления в отдел полиции. Женщина признана виновной в административном правонарушении.

«Жительница Соликамска препятствовала полицейским выполнять их обязанности. Правоохранители хотели доставить мужчину в отдел полиции за распитие алкоголя в общественном месте, но жена нарушителя пыталась им помешать», — сообщается на сайте Соликамского городского суда.

В отношении было возбуждено административное дело. Она признана виновной и должна будет выплатить 2000 рублей штрафа.

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Жительницу Соликамска (Пермский край) осудили за то, что она пыталась спасти своего мужа от доставления в отдел полиции. Женщина признана виновной в административном правонарушении. «Жительница Соликамска препятствовала полицейским выполнять их обязанности. Правоохранители хотели доставить мужчину в отдел полиции за распитие алкоголя в общественном месте, но жена нарушителя пыталась им помешать», — сообщается на сайте Соликамского городского суда. В отношении было возбуждено административное дело. Она признана виновной и должна будет выплатить 2000 рублей штрафа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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