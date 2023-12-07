Происшествия Криминал Пермячку осудили за защиту пьяного мужа от полиции 08 декабря 2023 в 12:08 Размер текста - 17 + Женщина признана виновной в административном правонарушении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительницу Соликамска (Пермский край) осудили за то, что она пыталась спасти своего мужа от доставления в отдел полиции. Женщина признана виновной в административном правонарушении. «Жительница Соликамска препятствовала полицейским выполнять их обязанности. Правоохранители хотели доставить мужчину в отдел полиции за распитие алкоголя в общественном месте, но жена нарушителя пыталась им помешать», — сообщается на сайте Соликамского городского суда. В отношении было возбуждено административное дело. Она признана виновной и должна будет выплатить 2000 рублей штрафа. Жительницу Соликамска (Пермский край) осудили за то, что она пыталась спасти своего мужа от доставления в отдел полиции. Женщина признана виновной в административном правонарушении. «Жительница Соликамска препятствовала полицейским выполнять их обязанности. Правоохранители хотели доставить мужчину в отдел полиции за распитие алкоголя в общественном месте, но жена нарушителя пыталась им помешать», — сообщается на сайте Соликамского городского суда. В отношении было возбуждено административное дело. Она признана виновной и должна будет выплатить 2000 рублей штрафа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям